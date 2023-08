Damjanović: Državna kasa puna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna kasa je u ovom trenutku puna, a trenutni dobri pokazatelji daju nadu i optimizam da će se u istom ritmu nastaviti i do kraja godine, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je na konferenciji za novinare, povodom polugodišnjih rezultata rada Ministarstva, kazao da ukupno stanje u trezoru, sa rezervama zlata, iznosi 204 miliona EUR.

„U ovom trenutku, na današnji dan, stanje u trezoru je 137,7 miliona EUR depozita, a uključujući i zlato, 204 miliona EUR“, saopštio je Damjanović i dodao da je očuvana makroekonomska stabilnost i obezbijeđeno finansiranje svih tekućih budžetskih obaveza.

Prema preliminarnim podacima, za sedam mjeseci ove godine ostvareni su budžetski prihodi od 1,44 milijarde EUR, što je 363,7 miliona ili 33,7 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U odnosu na plan, to je više 256,4 miliona EUR ili 21,6 odsto.

Damjanović je precizirao da su prihodi buždeta samo u julu iznosili 207,2 miliona EUR, odnosno 25 odsto više nego prošle godine, ili nekih 14 odsto iznad plana.

„Kapitalni budžet je u julu realizovan u iznosu od 12,3 miliona EUR, što je 61 odsto od plana, dok je izvršenje ovog dijela budžeta u periodu januar-jul bilo na nivou od 49 miliona, odnosno 43 odsto od plana“, dodao je Damjanović.

On je rekao da u Ministarstvu očekuju da se u narednim mjesecima intenziviraju aktivnosti u vezi sa kapitalnim budžetom.

Prema riječima Damjanovića, u prvih pola godine je ostvaren suficit od 169 miliona EUR, bez povećanja bilo koje osnovne poreske stope.

„Državni dug sa depozitima je na kraju prvog polugodišta ove godine iznosio 3,75 milijardi EUR ili 58,19 odsto BDP-a, što znači da je u okvirima Mastrihtskih kriterijuma“, kazao je Damjanović.

On je podsjetio da su ovu godinu počeli sa svega 46 miliona EUR gotovinskog depozita i da su se do sada zadužili svega 100 miliona od mogućih 600 miliona.

„To znači da smo faktički koristili nekih 146 miliona EUR za ovih sedam-osam mjeseci. Ako se vratimo na početak i kažemo da na današnji dan imamo nekih 138 miliona EUR u kasi, to znači da smo, faktički, osam mjeseci sami finansirali sve svoje potrebe, što se prvi put dešava u ovoj državi“, naveo je Damjanović.

Na pitanje da li će država riješiti problem Instituta “Simo Milošević” i uplatiti 800 hiljada EUR za plate zaposlenih, Damjanović je odgovorio da država nema zakonske mogućnosti za to, jer bi to bila nezakonita državna pomoć.

„Ono što smo uspjeli u nekoliko navrata je da akontacijama Fonda za zdravstveno osiguranje obezbijedimo isplatu plata, koje moraju da budu zarađene. Govorimo o avgustu kada bi Institut morao da ima najveće prihode i da makar tekuće troškove namiruje“, objasnio je Damjanović.

On će naredne sedmice otputovati za Beograd, gdje će sa ministrom finansija Srbije, Sinišom Malim, pokušati da otkloni jednu od gorućih prepreka za Institut, a to je najavljena blokada Agencije za sanaciju banaka Srbije zbog duga prema Jugobanci, koji je verifikovan presudom suda i koji u bruto iznosu iznosi gotovo devet miliona EUR sa kamatama.

„Ta blokada bi faktički uvela Institut u jednu zonu gdje bi stečaj mogao biti gotovo izvjestan. Probaćemo da otklonimo taj problem. Bilo je interesovanaja iz Srbije oko mogućih aranžmana sa Institutom, o tome ćemo razgovarati. Da li je sudbina Instituta privatizacija, aranžman sa Srbijom, ili nekim trećim licem, ili pak stečaj, ja to u ovom trentuku ne mogu da kažem“, naveo je Damjanović.

On je ranije najavio i da će pokrenuti smjenu predstavnika državnog kapitala u preduzećima u većinskom državnom vlasništvu, ukoliko do 25. avgusta ne ispoštuju nove zaključke koji se tiču prebacivanja dijela dobiti iz prošle i 2021. godine u državni budžet.

Vlada je zaključcima od 8. juna zadužila predstavnike države u organima upravljanja u državnim preduzećima da 70 odsto dobiti iz prošle i 30 odsto dobiti iz 2021. godine, uplate u budžet.

Damjanović je kazao da je ta obaveza definisana i zakonskim normama, a ne samo zaključcima Vlade, napominjući da će u tome istrajati.

„Ono što sam obećao, a što je definisano zaključcima Vlade, ću i uraditi krajem avgusta u odnosu na one koji ne budu poštovali, ili ne budu imali opravdani razlog za to“, upozorio je Damjanović.

Uplate su do sada izvršili cetinjski Montenegro Bonus i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), a nedavno i Regionalni vodovod.

Vlada je rebalansom računala na dodatnih 40 miliona EUR od državnih preduzeća.

Na pitanje da li bi i regulatorne agencije trebalo da dio dobiti uplaćuju u državni budžet, Damjanović je odgovorio da tu imamo jednu čudnu situaciju, jer postoje regulatori, na primjer Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), koja ima oko osam do deset miliona EUR slobodnih sredstava.

„Kada se posjeduju milioni na računu, onda se ćuti i niko živi o tome ne zna, a kada se pomene mogućnost da se višak prihoda nad rashodima ili depoziti koji su ostvareni prebace na račun države, odmah se otvara malo nervoze“, rekao je Damjanović i dodao da će se u resoru kojim rukovodi pozabaviti dodatno tom temom, kako bi i agencije pokazale određenu solidarnost u zoni njihove djelatnosti.

On je najavio i da Ministarstvo prati stanje na tržištu nafte i naftnih derivata, i da će, u slučaju poremećaja na tržištu, koje trenutno ne vide, ponovo intervenisati sa smanjenjem akciza, kako bi se smanjile cijene goriva.

Po pitanju zaduživanja do kraja godine, Damjanović je kazao da prate trendove i da imaju korekcije planske potrošnje za posljednji kvartal, ali da zaduženja neće biti do oktobra.

„Razmišljamo o tome da negdje tokom četvrtog kvartala iskoristimo mogućnost zaduženja koje će biti u funkciji isključivo stvaranja depozita za početak naredne godine“, dodao je Damjanović.

On je naveo i da resor kojim rukovodi već radi na pripremi budžeta za narednu godinu, da očekuju potvrđivanje kreditnih rejtinga Crne Gore, ali i poboljšanje na toj skali, dok za projekat auto-puta smatra da mora da se nastavi, jer je to strateško pitanje države.

Predstavnici Ministarstva su naglasili i da bi između tog resora i Skupštine trebalo da se uspostavi aktivnija saradnja, kako bi zakoni gdje postoji opšti interes i finansijski efekti po državu, bili što prije implementirani.

