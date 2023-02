Damjanović: Dokumentacija za emisiju euroobveznica danas ide u tužilaštvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da će danas biti predata dokumentacija Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) u vezi sa emisijom euroobveznica koja je bila 2020. godine.

“Sve je spremno i danas dokumentaciju šaljemo tužilaštvu”, kazao je Damjanović u Bojama jutra na Televiziji Vijesti.

Vlada je u petak odlučila da pošalje tužilaštvu dokumentaciju na predlog Damjanovića, koji tvrdi da je bivši ministar finansija, Milojko Spajić, napravio rješenje u vezi sa troškovima emisije, gdje je fiktivno na račun Centralne banke (CBCG) prenio 3,5 miliona EUR.

Spajić je ove tvrdnje demantovao, najavio da će preispitati pravni osnov za pokretanje tužbe protiv Vlade i optužio je Damjanovića za neznanje i nepoznavanje termina obveznica, prenosi portal Vijesti.

“Ovaj proces je pod sumnjom dvije godine i detaljno smo u Ministarstvu finansija pregledali svu dokumentaciju u ovom slučaju. Ključno pitanje je ko su kupci koji su dobili diskont (popust) na obveznice i zašto toga nema u prospektu o emisiji, a što mora biti, i čemu falsifikovanje isprava o prenosu sredstava sa trezora na račun CBCG. To su pitanja na koja Spajić treba da odgovori u tužilaštvu, umjesto polemika koje vodi sa mnom i političke priče”, kazao je Damjanović, dodajući da diskonta nije bilo u prospektu.

Damjanović je, komentarišući Spajićeve tvrdnje da ne poznaje termin obveznica, kazao da je njegova biografija svima javno dostupna posljednjih 15 godina.

“Magistrirao sam na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na temu Uloga obveznica na međunarodnom tržištu”, rekao je Damjanović.

Na pitanje zašto izbjegava TV duel sa Spajićem, Damjanović je odgovorio da je to još jedna od neistina koja se provlači.

“Kada mi nije produžen mandat na mjesto direktora Uprave prihoda i carina (UPC), Spajić je odbio nekoliko poziva na javne duele. Sad više nema prostora da se priča politička priča, nego da se tužilaštvo ovim bavi i da Spajić njima odgovori na ovih nekoliko pitanja koja sam otvorio, a biće ih još iz tužilaštva”, kazao je Damjanović.

On je dodao da je spreman da se izvini ako se pokaže da nije u pravu.

Damjanović je naveo i da će biti potrebno odgovoriti na pitanja u vezi osnivanja nacionalne avio-kompanije To Montenegro, puta Meljine-Petijevići i izbora advokatske kancelarije u arbitražnom postupku koji je protiv države pokrenuo biznismen Duško Knežević.

