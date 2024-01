Đalovića klisura da se stavi u fokus kao ključna destinacija za ekoturizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Đalovića klisura se, postupkom revizije deklarativno zaštićenog područja, ne samo štiti, već se i stavlja u fokus kao ključna destinacija za ekoturizam, saopštio je izvršni direktor nevladine organizacije (NVO) Eko-tim, Milija Čabarkapa.

Cilj tog procesa je, kako je kazao, unapređenje upravljanja zaštićenim područjem, što će doprinijeti očuvanju njegovih izuzetnih prirodnih vrijednosti.

Zahvaljujući inicijativi NVO Eko-tim i The Nature Conservancy, kao i podrške Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Opština Bijelo Polje pokrenula je 2022. godine postupak revizije deklarativno zaštićenog područja Đalovića klisure iz 1968. godine.

“Đalovića klisura, smještena u gornjem toku rijeke Bistrice, ne samo da predstavlja prirodno blago opštine Bijelo Polje, već i cijele Evrope. Đalovića klisura, sa svojim impozantnim pejzažima, bogatim biodiverzitetom i netaknutom prirodom, predstavlja ne samo ekološko, već i kulturno i istorijsko blago“, rekao je Čabarkapa.

Taj proces revizije je, kako je kazao, ključan korak ka tome da Đalovića klisura postane simbol Bijelog Polja i osigura se efikasno i efektivno upravljanje tim područjem, sa ciljem očuvanja vrijednosti ove klisure kao i stimulacije socio-ekonomskih aktivnosti u skladu sa načelima zaštite prirode.

„Revizija ovog zaštićenog područja ključna je u cilju njenog očuvanja kao simbola prirodne baštine Bijelog Polja”, rekao je Čabarkapa.

On je dodao da tim procesom Đalovića klisura, ne samo da se štiti, već se i stavlja u fokus kao ključna destinacija za ekoturizam.

Čabarkapa smatra da bi kroz unapređeno upravljanje trebalo razvijati zelenu infrastrukturu koja će omogućiti posjetiocima da u potpunosti dožive i cijene jedinstvenu prirodu klisure, dok istovremeno osiguravamo njenu zaštitu i očuvanje za buduće generacije.

“Osim toga, Đalovića klisura ima potencijal da unaprijedi lokalnu ekonomiju, privlačeći turiste iz cijelog svijeta koji traže autentično prirodno iskustvo. Ovo će doprinijeti razvoju lokalnih zajednica, stvarajući nove mogućnosti za zapošljavanje i održivi razvoj“, rekao je Čabarkapa.

On je dodao da očekuje da će revizija zaštićenog područja biti korak naprijed ka očuvanju prirodnih ljepota Đaloviće klisure, čineći je ponosom Bijelog Polja i draguljem Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS