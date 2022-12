Dalje unapređenje saradnje u sektoru poljoprivrede i prehrambene sigurnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Srbija nastaviće da razvijaju izuzetnu saradnju u oblasti poljoprivrede i prehrambene sigurnosti, ocijenili su njihovi resorni ministri za poljoprivredu, Vladimir Joković i Jelena Tanasković.

Joković je počeo dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji sastankom sa Tanasković, sa kojom je razgovarao o predlozima daljeg unapređivanja bilateralnih odnosa u oblastima koje pripadaju nadležnostima dva ministarstva, a posebno u oblasti poljoprivrede.

“Konstatovano je da će izuzetna saradnja koja je uspostavljena u prethodnom periodu biti nastavljena i dalje razvijana”, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Tanasković je rekla da će Crna Gora, u slučaju moguće krize hrane, imati privilegovan pristup garantovanim zalihama osnovnih životnih namirnica za period od šest mjeseci, po istim uslovima koji važe za srpsko i tržište država Otvorenog Balkana.

Dogovoreno je i da se preduzmu koraci ka liberalizaciji izvoza sirovog mlijeka ka Crnoj Gori, počev od 1. januara naredne godine.

“Posebni segment razgovora odnosio se na dalje perspektive razvoja regionalne inicijative Otvoreni Balkan i koristi koje bi Crna Gora mogla da ima u slučaju da joj pristupi”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS