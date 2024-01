Daju zemljište u zakup radi izgradnje vjetroelektrane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine objavilo je javni poziv za davanje u dugoročni zakup, na period od 30 godina, zemljišta u državnoj svojini na lokalitetu Korita u Opštini Bijelo Polje, zbog izgradnje vjetroelektrane.

Rok za podnošenje prijava je 12. februar do 13 sati, a javno usmeno nadmetanje će se obaviti u prostorijama Ministarstva 15. februara u deset sati.

Ministarstvo je pozvalo zainteresovane investitore da učestvuju na javnom nadmetanju.

Zemljište se daje u zakup radi projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja vjetroelektrane instalisane snage 6,6 megavata (MW) pojedinačno po vjetrogeneratoru.

Početna cijena zakupa nepokretnosti na godišnjem nivou iznosi 341 hiljadu EUR. Cijena zakupa na godišnjem nivou koriguje se za iznos odgovarajuće godišnje stope inflacije.

Na zemljištu koje se daje u zakup, zakupac je u obavezi da izgradi vjetroelektranu minimalne instalisane snage 6,6 MW pojedinačno po vjetrogeneratoru.

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana preduzeća i pojedinci, kao i konzorcijumi, ako su kupili aukcijsku dokumentaciju, uplatili depozit u iznosu od pet odsto od iznosa početne cijene zakupnine, odnosno 17,05 hiljada EUR, potpisali nacrt ugovora i registrovali se kao učesnici na aukciji.

Pored navedenih uslova, učesnik mora da ima iskustvo u oblasti projektovanja ili izgradnje vjetroelektrana, da dokaže da je u posljednjoj poslovnoj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat i da ima iskustvo u oblasti mjerenja potencijala vjetra na najmanje tri lokaliteta.

Prijave se podnose isključivo neposrednom predajom Komisiji za davanje u zakup nepokretnosti, na adresu Ministarstva.

Cijena aukcijske dokumentacije iznosi deset hiljada EUR, a može se otkupiti do 9. februara do 12 sati.

Detaljnije informacije mogu se naći u javnom pozivu koji je objavljen na sajtu Ministarstva www.mdup.gov.me.

