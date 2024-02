CUP: Vlada više da se posveti zahtjevima privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privreda očekuje promjenu ponašanja izvršne vlasti u odnosu na prethodnu i fokusiranje na probleme na koje se godinama ukazuje, kako bi se brzim i adekvatnim rješenjima unaprijedilo njeno poslovanje, saopštio je predsjednik Upravnog odbora Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP), Jovan Lekić.

„Vlada treba da nastoji da se više pažnje posveti zahtjevima privrede u dijelu unaprijeđenja poslovnog ambijenta i stvaranja okruženja stimulativnog za poslovanje, u cilju povećanja opšte stope produktivnosti, što je jedini održiv način povećanja standarda građana“, naveo je Lekić i dodao da je to ključni osvrt UO CUP-a o radu Vlade u prvih 100 dana.

Prema njegovim riječima, potrebno je izbjegavati licitiranje o visini zarada koje nijesu rezultat povećanja produktivnosti, jer to može rezultirati ozbiljnim poremećajima i podrivanjem stubova ekonomskog sistema.

Lekić je naveo da je Vlada u prethodnih 100 dana intenzivnije trebalo da se bavi problemima čiji negativni uticaj na rezultate privrede, već tokom narednih mjeseci, može biti izrazit.

„Tako se urgentno treba angažovati na proaktivnom rješavanju problema koji će uticati na predstojeću ljetnju turističku sezonu, kao i na probleme koji prate tekuću zimsku sezonu“, rekao je Lekić.

CUP smatra i da je neophodno definisati uslove i način obezbjeđivanja radne snage, podršku turističkim preduzećima zbog loše zimske sezone, smanjenje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) za ugostitelje, izvjesnije uslove izdavanja plaža u zakup i mnoge druge mjere.

„Takođe, izostala su rješenja u vezi sa tržištem rada, njegovim unapređenjem, kao i obezbjeđivanjem radnika za potrebe raznih djelatnosti – građevinarstvo, proizvodnja, farmacija. Pored toga, neka pitanja koja su od suštinske važnosti za efikasnost poslovanja, a tiču se učestale zloupotrebe bolovanja, nijesu još rješavana, ali ohrabruje javno obećanje premijera da će se ovim problemom baviti, što je izrečeno prilikom susreta sa privrednicima“, dodao je Lekić.

On smatra da je neopravdano prolongiranje i odlaganje rješavanja pitanja reprezentativnosti poslodavačkih udruženja u Socijalnom savjetu, jer se radi o ključnom mehanizmu za uključivanje privrede u proces efikasnog funkcionisanja ekonomskog sistema.

„Ovim se rizikuje da dvije trećine privrede koja je član CUP-a, a koja je i dalje izuzeta iz Socijalnog savjeta, ne bude dio društvenog dogovora u rješavanju gorućih ekonomskih i društvenih problema. Bez učešća tog dijela privred, planirane mjere socio-ekonomske politike teško mogu biti efikasne i dati značajnijeg rezultata“, tvrdi Lekić.

On je podsjetio da je i dalje u statusu čekanja najava premijera Milojka Spajića u decembru da će se brzo izaći sa rješenjem reprezentativnosti, pa je za očekivati da se proces izmjene legislative koja koči usklađenost ovog pitanja sa standardima Evropske unije (EU) konkretizuje i ubrza.

„Za crnogorske poslodavce, makar onaj dio koji čini članstvo CUP-a od 3,5 milijarde prometa, nije prihvatljivo bilo koje novo opterećenje poslovanja, a da privreda ne bude konsultovana, ili da ne učestvuju u procesu donošenja takvih odluka“, kazao je Lekić.

Shodno tome, kako je rekao, i najavljeno podizanje minimalne zarade na 700 EUR treba da ima ekonomski utemeljeno obrazloženje, usaglašeno sa poslodavcima, jer privreda nije spremna i nema mogućnosti da izdrži novi trošak poslovanja takvog obima, naročito mala i srednja preduzeća kojih je najviše u Crnoj Gori.

Lekić je naveo i da najavljeni program Evropa sad 2 treba da bude jasno prezentovan, sa preciznim ekonomskim posljedicama i benifitima po privredu i društvo u cjelini, jer jedino usaglašena rješenja vode ka podršci privrede, čime se dobija socijalni konsenzus, što bi trebalo da svima bude zajednički cilj.

„Uvjereni da će se buduća reforma Zakona o radu i promjena strukture Socijalnog savjeta uskoro dogoditi, ostajemo posvećeni ekonomskom i privrednom razvitku naše zemlje, uz želju da Vlada afirmiše tržišnu ekonomiju i partnerski odnos sa privredom, u čemu će joj CUP biti adekvatan saradnik“, zaključio je Lekić.

