Crnoj Gori oko 413 miliona EUR iz Plana rasta

Brisel, (MINA-BUSINESS) – Za Crnu Goru je, iz Plana rasta Evropske komisije (EK) za Zapadni Balkan, planirano oko 413 miliona EUR, za uvećanje stope ekonomskog rasta i ubrzanje procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU), saopšteno je iz Vlade.

EK je, pored postojeće podrške državama Zapadnog Balkana, predložila dodatni investicioni paket od šest milijardi EUR, kroz obezbjeđivanje dvije milijarde bespovratnih sredstava, a četiri milijarde u obliku povoljnih zajmova. Od tog iznosa, za Crnu Goru je planirano oko 413 miliona EUR.

Delegacija Vlade, koju su činili njen potpredsjednik i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, kao i ministri evropskih poslova i energetike i rudarstva, Maida Gorčević i Saša Mujović, boravili su danas u Briselu, gdje su sa predstavnicima EK razgovarali o Planu rasta i Agendi prioritetnih reformi.

„Vlada je snažno opredijeljena da, zajedno sa EK, kroz instrument Plana rasta, radi na planiranju i praćenju sprovođenja reformi, koje će doprinijeti ekonomskom i ukupnom razvoju društva i ubrzati proces pristupanja EU”, poručili su članovi delegacije.

Vlada će, kako su dodali, na osnovu postojećih preporuka, uključujući prethodne ekonomske i reformske programe, paket proširenja i postojeće političke dijaloge, pripremiti Reformsku agendu, kao predlog mjera usmjerenih na reformu i rast.

Predstavnici EK su istakli da se, kroz finansijsku podršku EU, Crna Gora podstiče da, u kratkom roku, kombinacijom reformi i investicija, istovremeno uveća stopu ekonomskog rasta i ubrza proces pristupanja EU.

Kako su kazali, na ovaj način će se, uz već definisana sredstva koja Zapadni Balkan ima na raspolaganju kroz pretpristupne fondove, prvi put izjednačiti s finansijskom podrškom koju u prosjeku dobijaju građani EU.

„Na taj način, EU želi da podstakne ekonomski rast, smanji značajnu razliku u životnom standardu između Zapadnog Balkana i EU, i podstakne region na sprovođenje intenzivnijih reformi u procesu evropske integracije“, poručili su iz EK.

Resorni ministri su kazali da će Vlada, u najkraćem roku, pripremiti i dostaviti EK predlog Reformske agende, sa konkretnim predlozima mjera podrške u tri prioritetne oblasti – poslovni ambijent, digitalizacija i inovacije i energetika.

Oni su poručili da će Vlada kandidovati između 60 i 80 reformskih mjera, koje će biti realizovane u naredne četiri godine, što će biti preduslov za dodjelu dijela finansijske podrške.

Takođe, kako je istaknuto, dio reformske agende će obuhvatiti i dio ključnih reformi koje se odnose na vladavinu prava i reformu javne uprave, a koje su od posebnog značaja za proces pristupanja EU.

„Značajan dio reformi koje su predmet Plana rasta je već definisan kroz okvir pregovaračkog procesa, što će doprinijeti kvalitetu i ubrzati pripremu Agende reformi. Dobra osnova za ovaj dokument biće i priprema novog Programa ekonomskih reformi od naredne do 2026. godine, kao i preporuke iz nedavno objavljenog Izvještaja EK o Crnoj Gori“, saopštili su predstavnici Vlade.

Gjeloshaj je naveo da će Vlada sprovesti ekonomsku reformu, unaprijediti ambijent za mala i srednja preduzeća i pojačati inspekciju, kako bi neformalna ekonomija bila u zoni formalnosti.

“Tako ćemo ispuniti očekivanja, koja nisu samo zahtjevi EU nego cilj Vlade. Želimo da stvaramo jedan takav ambijent da privučemo što više sredstava iz Plana razvoja. Vlada je veoma posvećena evroatlanska država i kredibilan NATO partner i nadamo se da će biti prva naredna članica Unije“, kazao je Gjeloshaj.

Gorčević je poručila da Crna Gora ima jedinstvenu priliku da, na temelju kvalitetne pripreme i uspješne implementacije Plana rasta, ostvari značajan ekonomski, kao i napredak u pregovaračkom procesu.

Ona je navela da je Vlada odlučna da ubrza sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, kao i da u kratkoročnom periodu ispuni preporuke iz ovogodišnjeg Izvještaja EK.

„Imamo ambiciozan, ali realan rok. Vlada će, do sredine decembra, za kada je planiran Samit EU – Zapadni Balkan, pripremiti i predložiti set reformi“, kazala je Gorčević.

Mujović je saopštio da je pred crnogorskom Vladom i novoformiranim Ministarstvom za energetiku i rudarstvo mnogi izazovi, ali i razvojne šanse.

“Predstoji nam intenzivan period aktivnosti, a visoko na agendi rada su digitalizacija nacionalnog elektrodistributivnog sistema, energetska tranzicija i dekarbonizacija kroz izgradnju kapaciteta u oblasti solarnih, hidro i vjetro potencijala, kao i jačanje prenosne i distributivne mreže”, rekao je Mujović i dodao da Crna Gora želi podršku EU po pitanju pokretanja proizvodnje “zelenog čelika”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS