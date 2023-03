Crnoj Gori nagrada za omiljenu turističku destinaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je dodijeljena prestižna nagrada Travel Gossip Awards 2023. u kategoriji Omiljena skrivena destinacija, koju su dodijelili turistički agenti iz Velike Britanije.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) saopšteno je da je riječ o prestižnom događaju Travel Celebration, u okviru kojeg su turistički agenti iz Velike Britanije putem online platforme Travel Gossip glasali za najpoželjniju destinaciju.

Za ovu titulu Crna Gora se takmičila sa svjetskim destinacijama kao što su Halkidiki u Grčkoj, Kostarika, Britanska Kolumbija u Kanadi i Bekija na Svetom Vinsentu i Grenadinima.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, kazala je da im je zadovoljstvo što je Crna Gora u ovako jakoj konkurenciji dobila prestižnu nagradu, koja može doprinijeti unaprijeđenju imidža i boljem pozicioniranju destinacije.

“Imajući u vidu da je britansko tržište strateški važno za Crnu Goru, posebno nam je drago što smo nagrađeni od turističkih agenata sa ovog tržišta. Tokom prethodne godine zabilježeno je pet puta više turista iz Velike Britanije u odnosu na 2021. godinu, a ova nagrada nas ohrabruje da će se takvi trendovi u budućnosti nastaviti“, rekla je Tripković Marković.

Ta nagrada doprinosi promociji Crne Gore kao turističke destinacije u Velikoj Britaniji, budući da je Travel Gossip specijalizovana platforma koja putem društvenih mreža, e-marketinga i road show-a okupila hiljade turističkih agenata i turoperatora sa ovog tržišta.

Dodjela prestižnih nagrada Travel Gossip-a, The Travel Celebration održana je u utorak u Londonu, u saradnji sa Gold Medal, Pure Lukuri, Cruise Plus i Incredible Journeis.

