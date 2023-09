Crnogorskim poljoprivrednicima 100 beskamatnih kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorskim poljoprivrednicima dostupno je 100 beskamatnih kredita u vrijednosti od milion EUR, na koji se zainteresovani mogu prijaviti do kraja godine.

Krediti su dostupni kroz projekat 100 za poljoprivredu koji realizuje Investiciono-razvojni fond (IRF) u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prenosi portal RTCG.

Koordinator službe za kredite i garancije u IRF-u, Spasoje Vujošević, kazao je u Jutarnjem programu TVCG da je projekat namijenjen poljoprivrednim proizvođačima, mikro firmama do deset zaposlenih, privrednim ribarima i nosiocima dozvola za marikulturu i akvakulturu, i svima koji su registrovani do objave ove kreditne linije, početkom jula.

“Rokovi otplate su do pet godina, a moguće je ostvariti grejs period do šest mjeseci”, saopštio je Vujošević.

On je naveo i da je kamatna stopa pet odsto, ali je u cjelosti subvencionirana od Ministarstva.

“Poljoprivredna gazdinstva koja žele da uzmu ovaj kredit moraju imati interni rejting i ne smiju imati kašnjenja duža od 30 dana po postojećim kreditnim zaduženjima. Takođe, moraju obezbijediti potvrdu Uprave prihoda da redovno izmiruju poreske obaveze”, kazao je Vujošević.

