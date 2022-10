Crnogorski Telekom: Zahtjevi čelnika Sindikata nerealni i neutemeljeni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nerealni i, u ekonomskoj logici, neutemeljeni zahtjevi čelnika Sindikata Crnogorskog Telekoma mogli bi ugroziti egzistenciju kompanije u kratkom roku, a u dugom roku i radna mjesta i egzistenciju zaposlenih, saopštili su iz te kompanije.

Iz Telekoma su, reagujući na najavu jednosatnog štrajka Sindikata Telekoma zbog “nemogućnosti postizanja dogovora o produženju postojećih prava zaposlenih, sadržanih u Kolektivnom ugovoru” rekli da su u junu objavili produženje benefita za zaposlene.

Iz te kompanije su kazali da su, ne dovodeći u pitanje pravo Sindikata da organizuje štrajk i ne polemišući sa time, dužni da odgovore na, kako tvrde, zapanjujući pokušaj obmanjivanja javnosti neistinama iznijetim u današnjem saopštenju čelnika Sindikata.

“Menadžment Crnogorskog Telekoma je još u junu ove godine objavio produženje benefita za zaposlene sadržanih u Kolektivnom ugovoru, uprkos tvrdnjama čelnika Sindikata o nespremnosti menadžmenta da učestvuje u pregovorima”, rekli su iz te kompanije.

Oni su naveli da su o svemu tome i toku samih pregovora detaljno informisani svi zaposleni Crnogorskog Telekoma.

Zaposlenima je, kako su rekli iz Telekoma, istaknuto i da bez obzira na status pregovora, u slučaju isticanja određenih članova Kolektivnog ugovora njihovo važenje neće prestati, već će nastaviti da se primjenjuju kako bi zaposleni bili zaštićeni i uživali u svim benefitima koje im kompanija garantuje.

“Crnogorska javnost je svjesna činjenice da je Telekom poslodavac sa izuzetno dobrim uslovima za rad, koji osim prosječne zarade visoke kako za industriju u kojoj posluje tako i za crnogorski prosjek, svim zaposlenima nudi brojne benefite”, rekli su iz te kompanije.

Oni su rekli da zaposlenima garantuju povećanje mjesečnih primanja u prosjeku od šest odsto počevši od januara naredne godine, kao vid podrške zaposlenima u periodu rasta inflacije kojom je pogođena cijela Evropa.

“Trenutna prosječna mjesečna zarada u Crnogorskom Telekomu, prije najavljenog povećanja, je gotovo 1,3 hiljade EUR neto, što je visoko iznad državnog prosjeka”, rekli su iz Telekoma.

Oni su naveli da će otpremnine i u narednom periodu ostati na istom nivou na kojem su i danas – do 40 mjesečnih plata.

Kako su napomenuli, u naredne tri godine Kompanija nema planova za značajnijom optimizacijom broja zaposlenih, ali su željeli da bez obzira na to zaštite zaposlene u eventualnim pojedinačnim slučajevima do kojih mogu dovesti iznenadne promjene na tržištu, dodatna digitalizacija poslovnih procesa.

Iz Telekoma su naveli da će iz tog razloga trenutna struktura otpremnina biće produžena na naredne tri godine.

“Zdravlje naših zaposlenih je jedan od naših prioriteta pa stoga želimo za naše zaposlene da omogućimo dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kako bi svi zaposleni imali na raspolaganju preglede po indikaciji i liječenje s osiguranim iznosom od 1,5 hiljada EUR limita godišnje u privatnim zdravstvenim ustanovama”, kaže se u saopštenju.

Iz te kompanije su najavili da će povećati za 150 odsto postojeći budžet za bonus vezan za poslovni uspjeh Telekoma u slučaju ostvarenja ambicioznih rezultata i specifičnih ciljeva, koji će biti ponuđeni svakom zaposlenom koriz sistem nagrađivanja individualnog doprinosa.

Taj budžet, kako su rekli, trenutno iznosi 200 hiljada EUR i iz njega su svi zaposleni dobijali jednaku nagradu za ostvarenje osnovnih poslovnih ciljeva kompanije.

Oni su rekli da će nastaviti da subvencionišu ljetovanja i zimovanja zaposlenih u hotelima u zemlji i u regionu.

Iz Telekoma su najavili da će nastaviti sa programom materijalne pomoći zaposlenih, koji će, kao i do sada, biti rezervisan za zaposlene i njihove porodice u slučaju potrebe.

“Ovo su samo neki od benefita koji će biti dio Kolektivnog ugovora o čijem produženju pregovaramo s čelnicima Sindikata Telekoma”, rekli su iz Telekoma.

Oni su dodali da su tu su i brojni drugi benefiti, kao što su sigurnost radnih mjesta, stalne obuke, treninzi i usavršavanja, povoljni uslovi za sve usluge Telekoma, budžeti za sport i rekreaciju.

“Dakle, osim nekih otvorenih pitanja koja se odnose na same čelnike Sindikata, a koja ne pominju u „štrajkačkim zahtjevima“, njihovi nerealni i u biznisu i ekonomskoj logici neutemeljeni zahtjevi – među kojima je i povećanje plate u iznosu od 50 odsto odmah (?!) ili 30 odsto uz usklađivanje sa stopom inflacije – mogli bi ugroziti egzistenciju kompanije u kratkom roku, a u dugom roku i radna mjesta i egzistenciju zaposlenih”, rekli su iz Telekoma.

Oni su naveli da taj potez čelnika Sindikata vide kao veliki korak unazad, budući da je, kako tvrde, kompanija tokom pregovora, otvoreno i s punim povjerenjem, ponudila zadržavanje brojnih benefita koje imaju zaposlani Telekoma, kao i poboljšanje nekih koji im pružaju dodatnu sigurnost i satisfakciju.

“Nadamo se ipak da će se čelnici Sindikata u narednom periodu udaljiti od populizma, razumjeti i prihvatiti ekonomsku logiku tržišnog poslovanja, i da ćemo se vratiti pregovorima i dogovoru u najboljem interesu i zaposlenih i Kompanije na dugi rok”, rekli su iz Telekoma.

Oni su ocijenili da eventualni štrajk ne odgovara nijednom zaposlenom ili akcionaru Crnogorskog Telekoma, a najmanje korisnicima usluga te kompanije.

