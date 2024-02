Crnogorski start up-ovi prvi put na programima akceleracije u Americi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Digital Den-a jutros je započela put u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), gdje će start up-ovi učestvovati na programima Akceleracije.

“Tokom dvadesetodnevnog puta, naš tim zajedno sa šest start up-ova iz DD portfolija (Solutaria, Final Find, The Drives, iPets, Intell Informed i Happy Place) nastavlja uživo intenzivni akceleracijski program koji je započet online u januaru”, navodi se u saopštenju.

Iz Digitan Den-a su rekli da je njihova prva stanica Čikago, gdje će kroz program Media Tech Ventures-a steći neprocjenjivo znanje, mentorstvo i iskustvo.

“Nakon toga, slijedi Austin i učešće na Funded House događaju koji je dio South by Southwest festivala, najpoznatije konferencije koja okuplja preduzetnike, kreativce i inovatore iz cijelog svijeta, pružajući priliku za umrežavanje i predstavljanje pred globalnom publikom. Putovanje se završava u Njujorku, učešćem na Scaler8 programu koji je dio German Acceleratora, a gdje će se startapovi susresti sa potencijalnim investitorima i pronaći ključne resurse za dalji razvoj”, precizira se u saopštenju.

Ovogodišnji koncept Montenegro Technology and Startup Bridge (MTSB) projekta usmjeren je na pružanje konkretnih edukativnih programa, gdje kroz jedan-na-jedan mentorstvo sa našim partnerima i ekspertima iz SAD-a, težimo realizaciji zajedničkog cilja – dostizanju novog nivoa znanja i razvoja, istraživanju tržišta i kreiranju konkurentnih strategija za start up-ove. Ovo sveobuhvatno putovanje pružiće im potrebne vještine i znanje kako bi se uspješno pozicionirali u globalnom startup okruženju.

“Zahvaljujući State Department-u i Američkoj ambasadi u Crnoj Gori koji već treću godinu za redom podržavaju MTSB projekat, naša država postaje središte inovacija na Zapadnom Balkanu, gradeći most ka Sjedinjenim Američkim Državama i kreirajući stabilnu i održivu crnogorsku startap zajednicu. Na ovaj način, doprinosimo razvoju poslovnog i ICT sektora u Crnoj Gori osnaživanjem startapova da razvijaju održive proizvode i usluge, plasiraju svoje inovacije na američkom tržištu i sarađuju sa njihovim obrazovnim i inovacionim institucijama”, navodi se u saopštenju.

Digital Den u svom portfoliju broji preko 20 start up-ova iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova.

“Zahvaljujući crnogorskom Zakonu o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija i posredstvom Digital Den-a, u decembru 2022. godine, obezbijeđeno je 12 investicija u osam start up-ova iz našeg portfolia u ukupnom iznosu od 1,87 miliona EUR, dok je u decembru 2023. Godine obezbijeđeno je 26 investicija u 11 start up-ova u ukupnom iznosu od 1,05 miliona EUR. Osim toga, putem navedenog Zakona je i sam Digital Den primio investiciju od 300 hiljada EUR”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS