Crnogorski pršut osvojio Istru

Cetinje, (MINA-BUSIESS) – Proizvođači klastera Crnogorski pršut osvojili su značajne nagrade na 15. jubilarnom izdanju Internacionalnog sajma pršuta /ISAP 2023/, koji se održao proteklog vikenda u Tinjanu u Istri.

Zlatne medalje u kategoriji stranog pršuta osvojili su proizvođači pršuta kompanija Martex, Mianja i Zrnožit, dok je šampionsku titulu u ovoj kategoriji zaslužio pršut kompanije Montstate.

Iz Turističke organizacije (TO) Prijestonice saopšteno je da je za tri dana sajma, prema procjeni organizatora, ISAP posjetilo preko 20 hiljada ljudi.

Posjetioci su bili u prilici birati među 40 vrhunskih pršuta iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije, Portugala, Španije i Crne Gore.

Šampion ovogodišnjeg sajma je istarski pršut proizvođača Daniele iz Višnjana.

U okviru sajma organizovana su predavanja, izložbe, prezentacije i muzički koncerti.

