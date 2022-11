Crnogorski projekti dobitnici građevinske nagrade CEMEX

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Čak tri od šest građevinskih projekata, koji su ove godine predstavljali Crnu Goru na međunarodnoj građevinskoj nagradi CEMEX, osvojili su ukupno četiri priznanja na globalnom takmičenju koje više od decenije okuplja najuspješnije svjetske arhitekte i graditelje.

U kategoriji Javne i poslovne građevine drugo mjesto je odnijela Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u Podgorici.

„Projekat izgradnje šetališta na rijeci Morači i rekonstrukcija Njegoševog parka u Podgorici osvojio je treće mjesto u kategoriji Zajednički prostori, dok je projekat gradnje mosta Moračica odnio čak dvije nagrade – prvo mjesto u kategoriji Infrastrukturne građevine, te posebno priznanje za Društvenu vrijednost projekta“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Uprave CEMEX-a Hrvatska, Alen Voloder, je prilikom dodjele nagrada kazao da je impresivno kada projekti iz male zemlje stanu uz rame onima iz puno većih i odnesu ne jednu, nego čak četiri nagrade.

„Stoga mogu samo čestitati autorima nagrađenih projekata na ovim priznanjima, ali i na kreativnosti, te uspjehu u promociji gradnje u Crnoj Gori i regiji“, rekao je Voloder.

Crnogorski predstavnici na ovom međunarodnom takmičenju učestvuju od 2007. godine, te su tokom godina prikupili niz priznanja u globalnoj konkurenciji.

Uz projekte nagrađene ove godine, do sada su četiri projekta osvojila međunarodnu građevinsku nagradu CEMEX.

Porodična kuća u Stolivu je 2012. osvojila treće mjesto u kategoriji Održiva gradnja, stambena kuća u Bijelom Polju je 2018. osvojila treće mjesto u kategoriji Stambene građevine, dok je Chalet Jelovac u Kolašinu prošle godine osvojio drugo mjesto u istoj kateogiji.

Prošle godine je nagrada za Održivu gradnju dodijeljena projektu Likovne akademije u Cetinju.

Građevinska nagrada CEMEX uspostavljena je sa svrhom prepoznavanja najkvalitetnijih radova u oblasti građevinarstva sjevernog Meksika, matične zemlje kompanije CEMEX.

Od 2005. godine poziv za podnošenje prijava proširen je van granica Meksika.

Dodjeljuje se najuspješnijim svjetskim projektima stambene, javne i infrastrukturne gradnje. Posebne nagrade dodjeljuju se i projektima koji poštuju načela održive gradnje, dostupnosti objekata osobama s posebnim potrebama, ostvaruju posebnu društvenu vrijednost ili pokazuju inovativnost gradnje.

Proizvodi kompanije CEMEX Hrvatska prisutni su na tržištu Crne Gore već decenijama, a više od dvije decenije kompanija djeluje na tržištu Crne Gore kroz preduzeće CEMEX Montenegro.

