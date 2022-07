Crnogorski proizvodi privukli veliku pažnju posjetilaca na festivalu u Londonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama Budve, Podgorice i hotelom The Chedi Lustica Bay, promoviše ponudu destinacije na festivalu hrane National Geographic Traveller Food Festival, koji se održava u Londonu.

“Riječ je o drugom izdanju festivala koji ima za cilj predstavljanje jedinstvenog spektra gastro iskustava, hrane i pića iz cijelog svijeta, uz edukativni dio, koji podrazumijeva tematske radionice koje posjetiocima pružaju priliku da uče o hrani i načinu pripreme hrane koja je specifična za određene destinacije”, navodi se u saopštenju NTO-a.

Organizatori festivala,koji traje u subotu i danas, su poručili da je National Geographic Traveller Food Festival mnogo više od festivala hrane – to je šansa da se dožive ukusi svijeta i otkriju kuhinje raznovrsnih fascinantnih destinacija.

“Na festivalu se služi hrana i piće iz različitih zemalja širom svijeta, dok slavni kuvari, govornici i autori knjiga o kuvanju kuvaju i diskutuju o svojim omiljenim jelima. Ako odlučujute o destinaciji za naredno putovanje, ovo je savršeno mjesto za inspiraciju”, poručili su organizatori festivala.

Među destinacijama učesnicama festivala kao što su Grčka, Italija, Azerbejdžan, Češka, Kipar, Peru, Ekvador, Grenada, Sejšeli, Barbados i dr. i Crna Gora predstavlja nacionalnu kuhinju u duhu kampanje „Dobro. Bolje. Domaće”.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, kazala je da, imajući u vidu da je organizator festivala National Geographic Traveller, jedan od najuticajnijih britanskih medija posvećenih putovanjima, ovaj festival je izuzetna prilika da se Crna Gora putem predstavljanja gastro ponude promoviše kao turistička destinacija na strateški važnom emitivnom tržištu Velike Britanije.

„Brojni posjetioci festivala u prilici su da na crnogorskom štandu degustiraju neke od tradicionalnih specijaliteta crnogorske nacionalne kuhinje, specifičnih za različite krajeve zemlje, kao što su nezaobilazni pršut i sir, paštrovske ruštule, priganice, pite, kao i vino i upoznaju se kako sa gastronomskom ponudom, tako i sa ukupnom turističkom ponudom destinacije putem promotivnih materijala“, rekla je Tripković Marković.

Prema njenim riječima, tržište Velike Britanije spada u red tržišta prvog prioriteta za Crnu Goru i po broju turista koju su posjetili našu zemlju u dosadašnjem dijelu ovogodišnje turističke sezone je među najzastupljenijim.

„Uz unaprijeđenu aviodostupnost i direktne letove iz Londona i Mančestera tri avio kompanije, koji bilježe popunjenost aviona preko 90 odsto, očekujemo nastavak pozitivnih trendova kako u ovoj, tako i u narednim godinama”, kazala je Tripković Marković.

Među poznatim kuvarima i TV licima kao što su Aldo Zili, Đenaro Kontaldo ili Endi Oliver, čas kuvanja održao je i šef kuhinje hotela The Chedi Lustica Bay, Željko Knezović. Njegov nastup na pozornici i demonstracija pripreme divljeg brancina na mediteranski način, uz popularnu britansku komičarku i voditeljku Farah Sharp, privukli su veliku pažnju posjetilaca festivala koji su pokazali interesovanje da saznaju više o crnogorskoj kuhinji i Crnoj Gori.

„Predstavili smo Crnu Goru sa tradicionalnim i svježim namirnicama. Festival je značajan jer je okupio mnoštvo zemalja, i pruža priliku da se svako predstavi u najboljem svijetlu kroz gastronomsku priču koja je zaista važna, posebno kod turista“, kazao je Knezović.

Za domaćicu iz Paštrovića, Mirjanu Rađenović, dolazak na ovaj festival predstavlja veliku čast.

„Raduje me što mogu da vidim da je ovako velika posjećenost, te da su crnogorski proizvodi traženi. Mi imamamo toliko toga da ponudimo, i drago mi je što posjetioci prepoznaju naše kvalitete“, poručila je Rađenović.

Zamjenica urednika National Geographic Traveller Food, Nicola Trup, istakla je zadovoljstvo što je Crna Gora iskoristila priliku da se predstavi na pomenutom festivalu.

„Ovo je sjajna prilika da Crna Gora predstavi svoju ponudu, te da se brojni gosti upoznaju sa svim onim što Crna Gora nudi. Festival je veoma posjećen, i drago mi je što će brojni posjetioci imati priliku da se upoznaju sa kvalitetima koje Crna Gora posjeduje“, rekla je Trup.

Istovremeno, kao rezultat studijske posjete koju je organizovala NTO, Crna Gore je dodatno promovisana na britanskom tržištu, objavom fotografije na naslovnoj strani julskog izdanja magazina Food and Travel i 11 stranica posvećenih turističkoj ponudi destinacije.

