Crnogorski med da postane brend

Danilovgrad, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović saopštio je da vjeruje da će “crnogorski med” postati brend i brzo završiti na prestižnim tržištima, sa akcentom na Bliski istok, gdje su već ostvareni prvi kontakti.

Abazović je danas sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimirom Jokovićem, obišao Kuću meda u Danilovgradu, gdje se sastao sa rukovodstvom te ustanove.

On je na svom Facebook nalogu objavio fotografije sa posjete, navodeći kako lijepo i ekskluzivno izgleda pakovanje meda iz Kuće meda.

“Crna Gora ima preko 2,5 hiljada vrijednih pčelara, koji zajedno sa čelnim ljudima Kuće meda proizvode što se kaže – lijek za sve bolesti. Ponosan sam na vrijedne ljude širom Crne Gore kojima smo, zajedno sa resornim ministrom, danas u Danilovgradu iskazali poštovanje za sve aktivnosti. Vjerujem da će Crnogorski med postati brend i brzo završiti na prestižnim tržištima, sa akcentom na Bliski istok gdje smo već ostvarili prve kontakte”, napisao je Abazović.

On je napomenuo da pčelarstvo nije samo proizvodnja meda, već očuvanje kompletnog ekosistema.

“Brendiramo Crnu Goru kao zelenu destinaciju i pružamo punu podršku proizvodnje zdrave hrane”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, Kuća meda je zajednički projekat Vlade, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore. Ona predstavlja centar za razvoj pčelarstva koji se nalazi u mjestu Grbe u Opštini Danilovgrad.

