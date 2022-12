Crnogorska privreda trpi velike gubitike zbog duboke političke krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Realni privredni sektor radi i djeluje u veoma otežanim i složenim okolnostima, dok nestabilna politička situacija zaustavlja domaće i strane investicije, ocijenili su iz Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP), Asocijacije menadžera (AMM) i Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham).

Njihovi predstavnici Pobjedi su kazali da privrednici ne mogu ništa da planiraju i da izostaju poslovni rezultati, a bez toga nema ukupnog razvoja ni privrede ni društva u cjelini.

U ovakvim uslovima, naglašavaju, dodatno je limitirana mogućnost dovođenja stranih investitora. Nestabilnost takođe uslovljava rastuću cijenu kao i troškove i ona se loše odražava na poslovanje preduzeća.

Predsjednik CUP-a, Vasilije Kostić, smatra da je stabilna politička situacija ključni preduslov društveno-ekonomskog razvoja.

Ukoliko je ona narušena, tvrdi da su narušeni i svi elementi koji konstituišu uslove za obavljanje bilo kakve privredne aktivnosti.

“Nestabilna politička situacija je u direktnoj vezi sa rastom neizvjesnosti, a ona je sama po sebi nepoželjna okolnost, jer ne omogućava da se preduzeća bave predviđanjem, a to znači planiranjem. A kada preduzeća to nijesu u stanju, ili im je to otežano kao sada, poslovni rezultati izostaju, a naročito se zaustavljaju investicije, domaće i strane, bez kojih nema razvoja”, upozorio je Kostić.

Dakle, prema njegovim riječima, politička nestabilnost je jedan od ključnih limitirajućih faktora razvoja, ne samo privrede, već i društva u cjelini.

“U periodu političke nestabilnosti, preduzeća, kao uostalom i svi drugi subjekti u društvu, traže „referentne tačke“, orijentire, koje bi im kako-tako pomogle u planiranju budućih događaja i da u skladu s tim koncipiraju svoju poslovnu aktivnost odnosno poslovnu stategiju. To se radi sa manje ili više uspjeha, ali sasvim sigurno sa znatno manje kapaciteta nego da su uslovi stabilni”, kazao je Kostić.

Nestabilnost, kako je dodao, ima rastuću cijenu, rastuće troškove i ona se loše odražava na poslovanje preduzeća.

“A kada se tako odražava na poslovanje preduzeća, odnosno privrede, jasno je da tada kao zajednica zaostajemo u ekonomskom, a potom i u društvenom razvoju”, poručio je Kostić.

Iz AmCham su saopštili da je za ulaganje i poslovanje investitora koji hoće da posluju neophodna sigurnost i predvidljivost u poslovanju.

“Renomirane kompanije iz zemalja Evropske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koje želimo da privučemo da posluju u Crnoj Gori, zahtijevaju nadasve sigurnost i predvidljivost u poslovanju. U uslovima kada postoje brojni izazovi sa kojima se kompanije susreću na globalnom nivou, naročito je važno da država kreira stabilan i predvidljiv poslovni ambijent. Imajući to u vidu, jasno je da nestabilna politička situacija negativno utiče na ukupan poslovni ambijent i dodatno limitira mogućnost privlačenja investitora”, objasnili su iz AmCham-a.

Iz tog razloga AmCham, kako naglašavaju, konstantno ukazuje na značaj predvidivog i transparentnog poslovnog ambijenta, zasnovanog na vladavini prava i poštovanju zakonskih okvira i procedura.

“Samo takav ambijent je garancija privlačenja i zadržavanja renomiranih američkih i drugih stranih investitora”, poručili su iz AmCham.

Predsjednik AMM, Budimir Raičević, istakao je da bilo koja nestabilnost, pa i politička, svakako zabrinjava.

“Dobro je poznato da se kod ekonomija, a pogotovo nekih kao što je naša, zavisnih od stranih direktnih investicija i turizma kao dominantne grane, ovakva situacija može reflektovati na rezultate. Trenutnu situaciju ocjenjujem kao zabrinjavajuću, ali ne još uvijek dominantno presudnu za poslovanje”, kazao je Raičević.

On je apelovao na sve političke partije da, u cilju dobrobiti crnogorske ekonomije životnog standarda i prosperiteta građana i privrede, u najbržem mogućem roku, dijalogom, dođu do kvalitetnih rješenja i dogovora.

O tome da li je osim unutrašnje i globalna kriza uticala na naše privrednike, kaže da se svakako radi u otežanim uslovima.

“Cijenim da svi moramo staviti fokus na prevazilaženje ogromnih ekonomskih, energetskih i drugih izazova i da, ukoliko posmatramo realni sektor, odnosno privredu, ali i građane Crne Gore, kao i sve prethodno navedeno, jasno je da realni sektor radi i djeluje u veoma otežanim i složenim okolnostima. Ukoliko svi zajednički, uključujući donosioce političkih odluka, koji nose najveću odgovornost, ne budemo definisali i bili posvećeni ključnim prioritetima, teško će dalje nastaviti i izvući ekonomiju i državu iz nagomilanih ekonomsko-finansijskih i društvenih problema”, poručio je Raičević.

On je rekao da vjeruje da država ima potencijala i znanja da, uz pomoć partnera iz razvijenih zemalja, iskorači ka onom što zovemo prosperitet.

A da li misli da će nestabilnost potrajati i hoćemo li izgubiti benefite EU, Raičević je odgovorio da je na to više puta upozoravao.

“U više navrata smo iz AMM-a skrenuli pažnju da strane direktne investicije, pri čemu mislim na one koje su usmjerene na otvaranje novih radnih mjesta, donošenje novih tehnologija i stvaranje novih vrijednosti, veoma teško dolaze na tržišta ili bolje rečeno u države, koje ne krase tri preduslova – politička stabilnost i bezbjednost, efikasna administracija i servis javnih i lokalnih uprava i predvidljiv zakonodavni i poreski okvir”, kazao je Raičević.

Tome dodaje i kadrovsku bazu, odnosno potencijal u ljudskim resursima, a kako ističe, dodatno zabrinjavaju i poruke koje dolaze iz EU.

“Jer ukoliko se više od 75 odsto građanki i građana izjašnjava za pristupanje EU, odnosno da želimo da budemo u tom klubu onda sa pažnjom moramo voditi računa koju sliku šaljemo. Poslovna zajednica i konkretno organizacija na čijem sam čelu, nedvosmisleno podržava evropski put Crna Gore, pri čemu skrećemo pažnju da naša privreda nije dovoljno konkurentna za utakmicu na tom terenu i da bi to trebalo da bude jedan od prioriteta svih donosilaca odluka koji na to mogu da utiču”, zaključio je Raičević.

