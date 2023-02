Crnogorska plovidba pred gašenjem

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska plovidba je pred gašenjem jer, kako su naveli iz Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) Kotor, populistička Vlada želi da ugasi tu kotorsku kompaniju.

Iz OO DPS-a su kazali da povodom najave premijera Dritana Abazovića da će objediniti dvije crnogorske pomorske kompanije i da će ta kompanija preuzeti trajektnu liniju između Lepetana i Kamenara, treba ukazati na nekoliko činjenica.

“Čudi nas da prilikom razmatranja te mogućnosti nije izvršena konsultacija sa kotorskom Crnogorskom plovidbom, kao ni sa Opštinom Kotor, ili se to krije od javnosti”, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da se želi ugasiti jedna kotorska kompanija i sav njen kapital prenijeti u Opštinu Bar.

Iz DPS-a su kazali da Barska plovidba nema isti pravni status kao Crnogorska plovidba, jer je akcionarsko društvo u kojem država ima manje od 60 odsto vlasništva, dok je Crnogorska plovidba u potpunom vlasništvu države i nastala je zahvaljujući prevashodno kotorskim pomorcima.

“Podsjećamo da je Crnogorska plovidba registrovana takođe i za unutrašnju plovidbu, te da bi bilo sasvim prirodno da se njoj ponudi da preuzme trajektnu liniju Kamenari – Lepetane, a ne da tu liniju prvo preuzme Morsko dobro, koje za to nije registrovano. Očito da je u toku predizborna kampanja za predstojeće parlamentarne izbore, te da URA i SNP žele na ovaj način da pridobiju glasače u Opštini Bar”, dodaje se u saopštenju.

Na ovom primjeru, kako su naveli, pokazuju da ih Kotor i Kotorani ne interesuju, “jer se radi o malom glasačkom tijelu za njihove napoleonske ambicije”.

Iz DPS-a su pozvali predsjednika Opštine Kotor da se oglasi o tom predlogu Vlade i sačuva kotorsku kompaniju – bez demagogije i političkih kalkulacija.

