Crna Gora usvojila međunarodne standarde u vazduhoplovstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u samom vrhu zemalja Evrope po efikasnosti u oblasti primjene međunarodnih standarda i preporučene prakse Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), saopštila je ministarka saobraćaja, Maja Vukićević.

Ona je danas primila u posjetu direktora Regionalne kancelarije ICAO-a za Evropu i Sjeverni Atlantik, Nikolasa Rala, koji boravi u zvaničnoj posjeti domaćim vazduhoplovnim vlastima.

“Vaša je posjeta potvrda statusa Crne Gore u regionalnom, a zatim i globalnom sistemu u sferi vazduhoplovstva, a istovremeno mi je drago što smo danas pokrenuli teme od značaja za dalji razvoj vazduhoplovstva, te ohrabruje činjenica da smo u samom vrhu zemalja Evrope po efikasnosti u oblasti primjene međunarodnih standarda i preporučene prakse ICAO”, rekla je Vukićević.

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV), Ivan Šćekić, je saopštio da se rezultati Agencije, potvrđeni tokom nedavnih kontrolnih posjeta međunarodnih i evropskih partnera, mogu smatrati uspješnim u ovoj oblasti, i u odnosu na razvijenije države od Crne Gore, te da kontrolne misije najbolje pokazuju koliki je napredak Crna Gora ostvarila u kratkom periodu, u oblasti vazduhoplovstva.

