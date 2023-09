Podgorica, Tirana, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u potpunosti posvećena unapređenju regionalne saradnje, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, istakavši značaj postojanja zelenih odnosno plavih koridora.

U okviru predsjedavanja Albanije Berlinskim procesom, Đurović je prethodnih dana boravio u Tirani na poziv albanskog Ministarstva finansija i ekonomijei Unije komora za trgovinu i industriju Republike Albanije, radi učešća na Forumu ministara ekonomija Zapadnog Balkana i Biznis forumu.

Đurović je na Forumu ministara ekonomija Zapadnog Balkana, u okviru panela Jačanje i osnaživanje ekonomske konvergencije regiona Zapadnog Balkana s EU, naglasio da je Crna Gora u potpunosti posvećena unapređenju regionalne saradnje kroz implementaciju Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište i CEFTA 2006, kao značajnih instrumenta za ubrzanje ekonomske konvergencije regiona Zapadnog Balkana s EU i razvijanju dobrosusjedskih odnosa u regionu.

„Posebno je pozdravio projekat projekat Trade and Transport Facilitation 2.0 koji će se implementirati uz podršku Svjetske banke (SB) u okviru Programa transportnih i trgovinskih olakšica na Zapadnom Balkanu i naglasio da je Crna Gora potpisala ugovor sa SB 3. februara ove godine, u iznosu od 14,5 miliona EUR, čime je po prvi put osigurana podrška te finansijske institucije sektoru saobraćaja u Crnoj Gori, u ovom obimu“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kada je u pitanju sloboda kretanje roba i njihov lakši i brži protok na graničnim prelazima u regionu, Đurović je istakao značaj postojanja zelenih/plavih koridora i istakao da proširenje Zelenih koridora sa regiona Zapadnog Balkana na EU članice predstavlja primjer jedne od najuspješnijih regionalnih inicijativa.

U tom smislu izrazio je zadovoljstvo što je navedena inicijativa zaživjela i što je do sada u okviru iste potpisano pet memoranduma o saradnji, među kojima su dva Memoranduma koja je Crna Gora potpisala sa Italijom i Hrvatskom.

Đurović je naglasio da se do kraja ove godine očekuje potpisivanje Memoranduma o razumijevanju Crne Gore sa Sjevernom Makedonijom.

U kontekstu slobode kretanja ljudi, Đurović je pozdravio potpisivanje Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologije i arhitekte na prošlogodišnjem samitu lidera Zapadnog Balkana i istakao da je time učinjen značajan iskorak kojim će se omogućiti slobodno kretanje ljudi bez barijera, pojednostavljivanje administrativnih procedura, mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u ekonomijama u regionu, odnosno dalji napredak u uspostavljanju četiri slobode jedinstvenog tržišta EU u regionalnim okvirima.

U tom smislu, on je pozdravio i najavljeno potpisivanje Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za medicinske sestre, veterinare, farmaceute i babice na ovogodišnjem Samitu, kojim će se dati dodatni impuls olakšavanju slobode kretanja ljudi u regionu i omogućiti veća dostupnost kvalifikovane radne snage.

Na Biznis forumu, u okviru panela: Izazovi i potencijali Zajedničkog regionalnog tržišta – Postepeni prelazak regiona ka jedinstvenom EU tržištu, Đurović je istakao da je Crna Gora kao ovogodišnji predsjedavajući CEFTA 2006, CEFTA Zajedničkog odbora i Pododbora za trgovinu uslugama, odlučna da napravi veliki korak naprijed u olakšavanju trgovine uslugama, posebno imajući u vidu da usluge predstavljaju generator privrednog razvoja i da ih vidi kao privredu budućnosti.

Đurović je pozvao CEFTA strane da ulože dodatne napore i da kroz konstruktivni dijalog pokušaju da postignu koncenzus i usvoje set odluka koje su tehnički usaglašene, a čija implementacija će u značajnoj mjeri doprinijeti pospješivanju regionalne ekonomske integracije, posebno sa aspekta uklanjanja barijera, pojednostavljivanju administrativnih i graničnih procedura, te olakšavanju protoka roba, usluga, ljudi i kapitala.

Na kraju, zaključio je da samo zajedničkim snagama i čvrstom posvećenošću procesu regionalne ekonomske integracije može doprinijeti punoj valorizaciji ekonomskih potencijala regiona i približavanju jedinstvenom EU tržištu, što će u velikoj mjeri doprinijeti povećanju konkurentnosti regiona i boljem pozicioniranju kao atraktivne investicione destinacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS