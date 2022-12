Crna Gora u petak prva u Evropi po proizvodnji energije iz vjetra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, prema podacima sa sajta windeurope.org, u petak bila na vrhu liste evropskih zemalja prema procentu dobijene energije iz vjetroelektrana.

Dva crnogorska vjetroparka Možura i Krnovo u petak su zadovoljila 35 odsto ukupnih crnogorskih potreba za električnom energijom, prenosi portal RTCG.

WindEurope je udruženje za energiju vjetra u Evropi, čije članice su nacionalna udruženja za energiju vjetra svih evropskih zemalja. Na sajtu windeurope.org svakodnevno se objavljuju podaci o učešću energije iz vjetra u ukupnoj proizvodnji električne energije u pojedinačnim državama.

Crna Gora trenutno u elektroenergetskom sistemu ima vjetropark Krnovo, instalisane snage 72 MW, i Možura snage 46MW.

Informaciju sa sajta WindEurope prenijela je i Vlada Crne Gore na zvaničnom Tviter nalogu.

