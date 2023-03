Crna Gora teži održivom razvoju poljoprivrede i ruralnih područja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za period od ove do 2028. godine donosi viziju i plan za sprovođenje agrarne politike, što će se osigurati sprovođenjem različitih aktivnosti, kazao je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Marko Radonjić.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštili su da je danas u Podgorici održana javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2023-2028.

To je, kako su naveli, razvojna strategija Crne Gore kojom se utvrđuju pravci razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, kao i pravci za upravljanje poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način.

Iz Ministarstva su naveli da se tim dokumentom utvrđuju pravci za obezbjeđivanje stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena, uz očuvanje životne sredine, za unapređivanje životnog standarda ruralnog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja, kao i jačanje konkurentnosti proizvođača hrane.

Radonjić je objasnio značaj strategije i pozvao sve na koje se ona odnosi da učestvuju u raspravi, upute primjedbe i predlože rešenja.

„Strategija donosi viziju i plan za sprovođenje agrarne politike u Crnoj Gori do 2028. godine, što će se osigurati sprovođenjem različitog niza aktivnosti i mjera finansiranih iz nacionalnog i budžeta Evropske unije i drugih vidova pomoći, kao što su od Svjetske banke i Ujedinjenih nacija”, kazao je Radonjić.

On je rekao da će se strategijom pokazati spremnost za nastavak procesa pristupanja i uvođenja evropskog modela poljoprivrede u nacionalno zakonodavstvo i praksu.

“Nova poljoprivredna politika baziraće se na principima jasnog opredjeljenja Crne Gore za nastavkom preuzimanja evropskog zakonodavstva i šema evropske podrške poljoprivredi“, istakao je Radonjić.

Iz Ministarstva su rekli da je detalje o strategiji iznio angažovani ekspert Aleš Krisper, nakon čega su predstavljeni komentari pristigli tokom sprovođenja javne rasprave, odnosno od 31. januara do danas.

Kako su naveli, u diskusiji su učestvovali predstavnici institucija, udruženja poljoprivrednika i nevladinog sektora.

“Prisutni su ukazali na probleme sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori, kao što su potreba implementacije postojećih i stvaranje novih zakonskih rješenja, kao i nepostojanje adekvatnih finansijskih sredstava za podršku poljoprivrednicima”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je donošenje strategije utvrđeno Programom rada Vlade za ovu godinu i Programom pristupanja Crne Gore 2023-2024 za drugu kvartal tekuće godine.

Kako su kazali, nakon što se završe konsultacije sa zainteresovanom javnošću, biće utvrđen konačni tekst dokumenta i sprovedena procedura usvajanja.

“U narednom periodu Ministarstvo će se posvetiti implementaciji predloženih rješenja i mjera kako bi se postigao cilj održivog razvoja poljoprivrede u Crnoj Gori, a ujedno i osigurala dobrobit i prosperitet poljoprivrednika i cijele zajednice”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da će naredna javna rasprava biti održana u petak u Bijelom Polju, u opštinskoj sali, sa početkom u 11 sati.

“Zainteresovani za učešće potrebno je da se prijave na email adrese: [email protected] i [email protected] , uz navođenje imena, prezimena i organizacije iz koje dolaze, a za sve dodatne informacije mogu pozvati i broj telefona 020/482-292”, dodaje se u saopštenju.

