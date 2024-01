Crna Gora sve popularnija kao turistička destinacija u SAD-u i Kanadi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), u okviru projekta udruženog marketinga Evropske komisije za putovanja (ETC), uspješno je realizovala kampanju na tržištu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kanade pod sloganom Essential Balkans – The Ultimate Balkans Experience.

ETC kao neprofitna međunarodna organizacija okuplja nacionalne turističke organizacije Evrope i ima ulogu promocije evropskog turizma, a u okviru svojih aktivnosti sprovodi program udruženog marketinga više izabranih zemalja članica, koji je kofinansirala Evropska komisija (EK).

Kampanja u kojoj je učestvovala NTO, realizovana je u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i Udruženjem dolaznih turističkih agencija Rumunije, od kraja jula do kraja decembra prošle godine i napravila je značajne korake u zajedničkoj promociji Crne Gore, Srbije i Rumunije na tržištima Sjeverne Amerike i Kanade.

“U okviru projekta organizovano je više poslovnih radionica, prezentacija destinacije u Njujorku, Bostonu, Denveru, Delaveru, Kaliforniji, Portlandu, Čikagu, Los Anđelesu, Sijetlu, En Arboru, Montrealu, Halifaksu, Otavi, Torontu i mnogim drugim američkim i kanadskim gradovima”, navodi se u saopštenju.

Takođe, među brojnim marketinškim aktivnostima, organizovano je učešće na godišnjoj konferenciji najvećeg udruženja turoperatora SAD USTOA kao i na događaju Limitless Travel, na kojem je video prezentacija o Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji gledalo preko 300 američkih agenata za luksuzna putovanja. Pored toga, promotivne aktivnosti obuhvatile su promociju putem flajera, brošura, postera i reportaža.

Direktor New Deal Europe, britanske agencije koja je sprovela kampanju, Tine Murn, kazao je da je zadovoljan ostvarenim rezultatima marketinške kampanje Essential Balkans – The Ultimate Balkans Experience.

“Uprkos ambicioznom programu i uskom vremenskom okviru, oduševljeni smo što možemo da izvijestimo da brojne sjevernoameričke turističke kompanije sada razmatraju ove tri destinacije i širi Balkan, za svoje buduće programe. Za Crnu Goru možemo reći da je najpoznatija i najpopularnija među ove tri zemlje. Dok su druge dvije više poznate operaterima riječnih krstarenja, Crna Gora je popularna među ljubiteljima morskih krstarenja, avanturistima, operaterima luksuznih putovanja”, kazao je Murn.

On je naveo da su ljudi bili oduševljeni koliko toga Crna Gora ima da ponudi s obzirom na svoju veličinu, posebno kada su pričali o broju UNESCO-vih lokacija, nacionalnim parkovima, raznolikosti terena, veličini vinograda i raznolikosti ponude – vide je kao nevjerovatnu priliku.

“Svi vole ideju o prekograničnim programima sa susjednim zemljama, posebno u okviru programa Essential Balkans, sa Srbijom i Rumunijom u ovom slučaju. Čvrsto vjerujemo da je nastavak i rast ovog programa suštinski važan kako bi se ostvario njegov puni potencijal i podigla svijest o destinaciji i svim mogućnostima koje pruža. Zahvaljujemo se svim našim partnerima i saradnicima na podršci u realizaciji ove uspješne kampanje”, kazao je Murn.

Uz sve to, u okviru online poslovne radionice, predstavnici NTO i crnogorske turističke privrede su održali brojne sastanke sa turoperatorima tokom kojih su imali priliku da predstave turističku ponudu zemlje, ističući njenu jedinstvenu ljepotu, koja se ogleda u raznolikosti i pruža brojne mogućnosti za odmor. Predstavnici turoperatora su poručili da su inspirisani da promovišu Crnu Goru, ocijenivši da je veoma zanimljiva destinacija na tržištu Sjeverne Amerike.

U radionici pored NTO, učestvovalo je 14 predstavnika crnogorske turističke privrede: hotel Maestral, hotel Avala, Gulliver Montenegro, Nikki Beach, Talas M, Cosmopolitan, MTS, Nikena Eco Advanture, Monte Vista, Vivid blue, Chedi, VOCO, Bocatto i Dukley.

NTO će nakon ove uspješno realizovane kampanje, intenzivirati promotivne aktivnosti na tržištu SAD-a. Tako će u cilju profilisanja Crne Gore kao visoko kvalitetne atraktivne i raznolike cjelogodišnje turističke destinacije, NTO u saradnji sa turističkom privredom, prvi put učestvovati na sajmu New York Travel Show, koji se održava u Njujorku 27. i 28. januara.

