Crna Gora privukla pažnju milionskog auditorijuma BBC-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO) uspješno je realizovala promotivnu kampanju na kanalima čuvene globalne medijske kuće BBC, privlačeći pažnju publike širom Evrope.

Promotivna kampanja, koja je realizovana u periodu od 1. oktobra prošle godine do kraja februara, imala je za cilj podizanje svijesti o turističkim potencijalima Crne Gore i privlačenje turista putem različitih marketinških kanala, posebno kroz TV BBC News, veb sajt i profila na društvenim mrežama BBC-a.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, istakla je zadovoljstvo povodom uspješno realizovane kampanje na kanalima prestižne medijske kuće BBC.

„Izuzetno je značajno što je Crna Gora posle dužeg vremena imala promotivnu kampanju u saradnji sa jednom od globalno najuticajnijih medijskih kuća. Rezultati kampanje na televizijskim i online platformama BBC-a su nadmašili naša očekivanja, potvrđujući važnost prisutnosti na međunarodnoj sceni. Doseg koji smo ostvarili među milionskim auditorijumom predstavlja značajan korak u unapređenju imidža naše destinacije, dok istovremeno privlači pažnju potencijalnih turista”, rekla je Tripković Marković.

U narednom periodu, kako je navela, planiraju da osnaže saradnju sa sličnim globalnim medijskim kućama, kako bi nastavili da grade prepoznatljivost turističke ponude Crne Gore širom svijeta.

U okviru kampanje, destinacijski video o Crnoj Gori “U društvu prirode“, koji je dobitnik tri međunarodne nagrade, plasiran je na televiziji BBC News Channel.

“TV kampanja, tokom koje je spot naše zemlje emitovan više od 150 puta u udarnim terminima zabilježila je preko 30 miliona pregleda. Zabilježeni su i impresivni rezultati digitalne kampanje, koja je imala doseg od tri miliona pregleda veb stranice bbc.com, dok je brendirani članak o Crnoj Gori zabilježio 20 hiljada pregleda”, kazali su iz NTO-a.

Osim toga, na društvenim mrežama BBC-a ostvaren je doseg od 450 hiljada pregleda.

Kao nastavak saradnje sa tom medijskom kućom, u narednom periodu će epizoda putopisne emisije „Travel Show – Montenegro Top and Trail“ biti snimana u Crnoj Gori i emitovana u julu ove godine na kanalu BBC News Channel.

“Ovakav vid promocije će publici direktno predstaviti ljepote destinacije i dodatno ojačati poziciju Crne Gore kao turističke destinacije”, smatraju u NTO-u.

Link članka je https://www.bbc.com/storyworks/travel/montenegro-travel/the-balkan-country-at-europes-crossroads

