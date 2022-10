Crna Gora predstavila napredak na konferenciji o pametnoj specijalizaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je na međunarodnoj konferenciji o pametnoj specijalizaciji, održanoj u Skoplju, predstavljena kao vodeća zemlja regiona u tom procesu, a pohvaljeni su napori u implementaciji pametne specijalizacije, saopšteno je iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

Na konferenciji pod nazivom Implementacija Agende Zapadnog Balkana za inovacije, istraživanja, obrazovanje, kulturu, mlade i sport – Podrška pametnoj specijalizaciji Zapadnom Balkanu i Turskoj, u organizaciji Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije (DG JRC), učestvuje tim za pametnu specijalizaciju Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja uz podršku kolega iz ministarstava javne uprave i ekonomskog razvoja i turizma, kao i ICT Cortexa.

Konferenciju, koja je počela u utorak i traje do danas, otvorili su zamjenik premijera Sjeverne Makedonije, Fatmir Bytyqi, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi, kao i generalni direktor Udruženog istraživačkog centra Evropske komsije, Stephen Quest.

Na panelu posvećenom EU okviru i podršci zemljama regiona u kreiranju i podršci u primjeni Strategije pametne specijalizacije, govorila je vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, Marijeta Barjaktarović-Lanzardi, koja je predstavila napredak koji je Crna Gora postigla u ovom procesu.

Barjaktarović-Lanzardi razmijenila je mišljenja sa ministrima ekonomije i nauke u Vladi Sjeverne Makedonije, kao i predstavnicima generalnih direktorata za proširenje (DG NEAR) i nauku i istraživanje (DG RTD) Evropske komisije.

Pored Barjakatorović-Lanzardi, na panelima o primjeni Strategije i saradnji u okviru S3 procesa u regionu i Evropi, govorile su i UNDP konsultantkinja i sekretarka Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju u Crnoj Gori, Marija Ražnatović i koordinatorka projektnih aktivnosti u ICT klasteru Cortex, Ferida Mandić.

Crnogorsku delegaciju činile su i predstavnice za prioritetne oblasti Informaciono-komunikacione tehnologije i Održivi i zdravstveni turizam, Vesna Simonović iz Ministarstva javne uprave, i Sandra Bojanić iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Na konferenciji su se okupili donosioci odluka, državni službenici, predstavnici privrede, akademije i civilnog sektora u cilju predstavljanja napretka zemalja Zapadnog Balkana u procesu pametne specijalizacije sa posebnim fokusom na implementaciju i doprinos koji pametna specijalizacija ima u kontekstu ispunjavanja ciljeva iz Agende Zapadnog Balkana za inovacije, istraživanja, obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

