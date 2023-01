Crna Gora prava oaza za ljubitelje aktivnog turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je zajedno sa drugim turističkim subjektima predstavila turističku ponudu aktivnog turizma na specijalizovanom sajmu za hajking i bajking Fahrad und WanderReisen koji se održao u Štutgartu.

Tokom trodnevnog sajma, od subote do danas, štand Crne Gore okupio je veliki broj posjetilaca koji su imali priliku da se bliže upoznaju sa širokim spektrom mogućnosti koji naša zemlja pruža u pogledu aktivnog odmora.

Jedan od posjetilaca iz Štutgarta kazao je da je veoma zainteresovan za aktivni odmor u Crnoj Gori, posebno za hajking i sigurno će doći da istraži predjele idealne za ovakvu vrstu odmora.

“Ono što sam danas vidio na vašem štandu me je zaintrigiralo. Činjenica da imate pet nacionalnih parkova i brojne planinarske staze, okružene netaknutom prirodom, čini vašu zemlju oazom za ljubitelje aktivnosti na otvorenom“, poručio je jedan od posjetilaca.

Posebno interesovanje posjetilaca privukle su planinarske staze, parkovi prirode i kanjoni, a predstavnici Crne Gore su se potrudili da na pravi način prikažu ljepote ovih značajnih prirodnih lokaliteta.

Novinar online magazina specijalizovanog za putovanja Wanderfreak, Joerg Bormann, kazao je da nikada nije bio u Crnoj Gori, ali po onome što je čuo o njoj i onome što je danas predstavljeno, misli da je veoma interesantna zemlja ukoliko ste ljubitelj aktivnog odmora, naročito za biciklizam i hajking, te se nada da će imati priliku da je uskoro i posjeti.

Predstavnik turističke agencije Gold Travel, koja je strateški partner NTO, Enis Cikotić, iskazao je zadovoljstvo učešćem na ovom sajmu imajući u vidu potencijal koji Crna Gora ima za ovu vrstu odmora.

„Agencija Gold Travel prvi put učestvuje na sajmu u Štutgartu i primjećujemo da je izuzetno velika posjećenost, te da je generalno ogromno interesovanje za aktivni i eko turizam u svijetu. Takođe, vidimo i da Crna Gora sa svojom ljepotom i prirodom koju posjeduje može to da iskoristi. Kao i uvijek, saradnja sa NTO je na nivou i nadamo se da ćemo već u narednih par mjeseci osjetiti veoma pozitivne rezultate ovog sajma“, kazao je Cikotić.

Takođe, i lokalne turističke organizacije su zadovoljne učešćem na ovom sajmu, te očekuju pozitivne rezultate u narednom periodu.

Predstavnik TO Kolašin, Aleksandar Vlahović, rekao je da Kolašin nije prepoznat samo kao zimska, već i kao ljetnja destinacija.

Prema njegovim riječima, najveći broj upita TO Kolašin je dobio za aktivnosti kao što su pješačenje, biciklizam, kanjoning i sve ostalo što se vezuje za boravak u netaknutoj prirodi.

Predstavnik TO Herceg Novi, Miloš Kovačević, kazao je da je to njihov drugi nastup u Štutgartu, prezadovoljni su odzivom i interesovanjem za štand i ponudu Herceg Novog.

“Zbog prirode sajma, naš fokus je bio na Orijenu i Luštici i uopšteno na aktivnom i kamping turizmu. U sklopu promocije, organizovali smo i nagradnu igru, koja je ujedno i anketa koja nam daje uvid u trendove i preferencije njemačkih turista, koja je prvog dana privukla više od 200 učesnika. To će nam biti vrijedan input u kreiranju adekvatne kampanje za to tržište. A naš fokus je definitivno da u narednom periodu podržimo sve promotivne aktivnosti na njemačkom tržištu“, rekao je Kovačević.

Drugog dana sajma, predstavnici NTO su održali prezentaciju aktuelne ponude za aktivni odmor, s akcentom na biciklizam i planinarenje. Tom prilikom su zainteresovani posjetioci upoznati sa prirodnim i kulturnim bogatstvima, nacionalnim parkovima i brojnim mogućnostima za aktivan odmor u prirodi.

Predstavnik Nacionalnih parkova Crne Gore, Boban Redžepagić, kazao je da su Nacionalni parkovi Crne Gore tradicionalno prisutni na sajmu turizma u Štutgartu, a interesovanje je veliko imajući u vidu da Njemci vole taj vid odmora.

“Informisali su se i o gastronomskoj ponudi, boravku u ruralnim domaćinstvima, odnosno za eko turizam. Planinarenje i biciklističke staze u nacionalnim parkovima su im naročito zanimljivi, a posebna zainteresovanost je bila za planinarsku stazu Vrhovi Balkana, koja se tiče NP Prokletije, kao i za biciklističku stazu kroz Durmitorski prsten“, poručio je Redžepagić.

Fahrad und WanderReisen je održan u okviru sajma CMT u Štutgartu, jednog od najvećih svjetskih sajmova turizma koji okuplja više od dvije hiljade izlagača iz cijeloga svijeta i preko 240 hiljada posjetioca.

Crna Gora je 2020. godine, kao zemlja partner sajma CMT, izazvala veliko interesovanje posjetilaca sa njemačkog govornog područja, a sajam je te godine zabilježio rekordnu posjećenost.

Pored NTO, ponudu aktivnog odmora su predstavile i lokalne turističke organizacije Kolašina, Bara, Ulcinja i Herceg Novog, strateški partner NTO CG Gold travel, Montenegro Destination DMC i Nacionalni parkovi Crne Gore.

