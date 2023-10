Crna Gora posvećena sprovođenju reformi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje pokriva Pododbor za trgovinu, industriju, carine i poreze, ocijenjeno je na sastanku u Briselu.

Na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između Evropske unije (EU) i Crne Gore, predstavnici crnogorskih institucija predstavili su rezultate postignute od prethodnog sastanka, koji je održan u oktobru prošle godine, u poglavljima koja se tiču slobode kretanja robe, poreza, preduzetništva i industrijske politike, Carinske unije i vanjskih odnosa.

Sastankom su, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, kopredsjedavali šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije (EK) za susjedsku politiku i politiku proširenja Michael Miller i vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jovana Krunić.

„Obnovljeni politički fokus na proširenje, Crnoj Gori daje priliku da napreduje na putu ka EU. Pravilno funkcionisanje novog parlamenta i formiranje nove vlade su od suštinske važnosti da bi se to postiglo, kao i institucije koje su ovlašćene i opredijeljene da sprovode reforme vezane za EU“, poručio je Miler.

U oblasti trgovine, EK je pozdravila dosadašnje usklađivanje Crne Gore sa EU režimom sankcija i istakla važnost napretka u pitanjima koja pokriva ovaj Pododbor za približavanje Crne Gore jedinstvenom tržištu EU.

“Takođe, podržali su i mjere koje su preduzete za suzbijanje krijumčarenja cigareta, ali su naglasili da ostaju značajni izazovi u iskorijenjivanju ilegalne trgovine cigaretama, uključujući i uništavanje zaplijenjene imovine”, navodi se u saopštenju.

Krunić je kazala da je Crna Gora aktivni promoter regionalne saradnje, te da učestvuje u više od 30 regionalnih inicijativa i platformi, sa posebnim akcentom na njenu ulogu predsjedavajuće zemlje u određenim regionalnim mehanizmima, čime doprinosi trajnom pozicioniranju naše zemlje i ekonomija regiona na evropskoj mapi.

Ona je istakla da je u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe, potrebno dodatno raditi na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, imajući u vidu da je to poglavlje veoma kompleksno i važno za funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU.

Kada je riječ o poglavlju 16 – Porezi, Krunić je podsjetila da je Skupština usvojila niz zakona, kao i da Crna Gora prepoznaje značaj daljeg jačanja administrativnih kapaciteta u cilju implementacije poreskog zakonodavstva.

Krunić se osvrnula i na Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, gdje Crna Gora nastavlja aktivnosti na sprovođenju industrijske politike.

„U pogledu preduzetničke politike, kontinuirane su aktivnosti na implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća i ženskog preduzetništva, a tu su i različite programske linije finansijske i nefinansijske podrške sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) i jačanje njihovih inovativnih i tehnoloških kapaciteta”, objasnila je Krunić.

Ona je saopštila da je Crna Gora u okviru poglavlja 29 – Carinska unija u prethodnom periodu vrijedno radila na donošenju novog carinskog zakonodavstva, tako da u ovom trenutku bilježi visok stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU.

Kada je riječ o poglavlju 30 – Vanjski odnosi, Krunić je zaključila da je Crna Gora nastavila da koordinira svoje pozicije sa stavovima EU, uključujući i stavove unutar Svjetske trgovinske organizacije.

“Crna Gora nastavlja sa dobrim rezultatima u oblasti trgovine i pristupa jedinstvenom tržištu EU i ostaje posvećena sprovođenju reformi koje su usklađene sa pravnom tekovinom i standardima EU, što će dovesti do daljeg napretka na njenom putu ka EU”, zaključeno je na sastanku.

