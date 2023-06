Crna Gora postala članica programa Digitalna Evropa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je potpisala sporazum o pristupanju programu Evropske unije (EU) Digitalna Evropa, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Sporazum je potpisan tokom zvanične posjete ministra javne uprave Marasha Dukaja Briselu.

“Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti kada je u pitanju digitalna budućnost države Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Dukaj je kazao da će, uz podršku naših partnera iz EU, Crna Gora ubrzati razvoj digitalne transformacije, unaprijediti elektronske usluge, poboljšati načine prevencije sajber napada i podsticati digitalno obrazovanje, kako bi građanima i privredi pružili moderne tehnologije.

“Ovo su sjajne vijesti. Sporazumom se otvara novo poglavlje razvoja naše države u cilju unapređenja digitalne transformacije i ukupnog ekonomskog napretka donoseći korist cijeloj zajednici, samim tim što nam fond od 7,5 milijardi EUR postaje dostupan za apliciranje sa projektima i inovacijama“, rekao je Dukaj.

On je kazao da program Digitalna Evropa otvara vrata Crnoj Gori da, u saradnji sa partnerima iz cijele Unije, učestvuje na projektima koji se finansiraju iz programa, koristi rešjenja razvijena kroz program i ide u korak sa prioritetima EU u oblasti digitalnih tehnologija.

