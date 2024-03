Crna Gora otvorena za razvoj tržišta kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je otvorena za razvoj tržišta kapitala i privlačenje stranih investicija, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković, na sastanku sa izaslanstvom iz Turske, uključujući visoke predstavnike Istanbulske berze.

U sklopu jačanja regionalne saradnje i unapređenja bilateralnih odnosa između Crne Gore i Turske, Ministarstvo je ugostilo izaslanstvo iz Turske, uključujući visoke predstavnike Istanbulske berze, kao i turskog ambasadora u Crnoj Gori, Barišu Kalkavana.

“Glavne teme razgovora bile su razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori i mogućnosti za saradnju sa Istanbulskom berzom”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Istanbulske berze, među kojima su bili potpredsjednik Guzhan Gulay i savjetnik za trgovinske odnose u Ambasadi Turske, Erdal Karaomeroglu, predstavili su predloge podrške razvoju tržišta kapitala u Crnoj Gori.

“Poseban naglasak stavljen je na jačanje kadrovskih kapaciteta kroz edukaciju i obuku kadra na Istanbulskoj berzi, kao i na podršku tehnološkom unapređenju IT sistema crnogorske berze, uz predlog o jačanju saradnje i boljem i kvalitetnijem povezivanju ove dvije berze”, dodaje se u saopštenju.

Takođe, razmatrane su i perspektive za saradnju u okviru Turske privredne komore u Crnoj Gori (Turkcham), koja već ima ulogu u jačanju ekonomskih odnosa između dvije zemlje.

Vuković je kazao da je zahvalan za inicijative i podršku turske strane, ističući otvorenost Crne Gore za razvoj tržišta kapitala i privlačenje stranih investicija.

Naglašena je i važnost kontinuirane saradnje između berzi dvije zemlje, koja će doprinijeti ne samo ekonomskom razvoju, već i dubljoj integraciji Crne Gore u regionalne i globalne finansijske tokove.

Obje strane su se saglasile da nastave dijalog i saradnju na projektima od zajedničkog interesa, sa ciljem stvaranja povoljnijeg okruženja za investitore i unapređenja finansijskog tržišta Crne Gore.

