Crna Gora nudi mnogo sadržaja u turizmu

Podgorica, Sofija, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora nudi mnogo sadržaja, koji nijesu namijenjeni isključivo skijašima, saopštila je ministar turizma, Simonida Kordić.

Ona je prisustovala uručenju nagrada pobjednicima Svjetskog kupa u snoubordu u Banskom, na poziv ministra turizma Bugarske, Miroslava Boršoša.

“To je bila prilika za razmjenu iskustava iz oblasti zimskog turizma i razgovor o mogućnostima unapređenja saradnje”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kordić je tom prilikom upoznala sagovornike sa skijaškim centrima u Crnoj Gori, dodajući da treba razmotriti mogućnost zajedničkih turističkih aranžmana za udaljene destinacije.

“Ima mnogo opcija za saradnju ne samo zimi, već i ljeti. Crna Gora nudi mnogo sadržaja, koji nijesu namijenjeni isključivo skijašima. Mala zemlja, ali velike mogućnosti”, poručila je Kordić.

Boršoš je saopštio da Bansko prikazuje najbolje od bugarskog skijaškog turizma, koje uključuje i gostoprimstvo, ski-staze i objekte na svjetskom nivou.

“Saradnja između balkanskih država je važan preduslov za bolje pozicioniranje regiona i za izgradnju njegovog pozitivnog imidža na svjetskoj turističkoj sceni. Balkan nije samo geografski region – on je most između kultura, istorije i tradicija”, kazao je Boršoš.

Kordić boravi u zvaničnoj posjeti Bugarskoj na poziv njihovog Ministarstva turizma, a u cilju intenziviranja saradnje i pregovora o uspostavljanju avio-linije između Podgorice i Sofije.

Prilikom posjete, upriličeni su sastanci i sa čelnicima Sofije i Plovdiva.

