Crna Gora nominovana za titulu najbolje luksuzne destinacije u ovoj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je nominovana za prestižno priznanje Najbolja luksuzna destinacija za ovu godinu, u okviru događaja Inspire Me Award koji dodjeljuje izdavačka kuća Travel Media Network CPR Verlags GmbH sa sjedištem u Hamburgu.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) saopšteno je da je prethodne godine ovu prestižnu nagradu ponijela Grčka, dok se ove godine, osim Crne Gore, u trci nalaze i Maldivi i Kostarika.

Generalna direktorica Travel Media Network, Iris M. Kopke, kazala je da i ove godine dodjeljuju nagradu Inspire Me Award za izvanredna postignuća u segmentu luksuznih putovanja.

“Putničkim agencijama i turoperatorima dopušteno je da nominuju svoje favorite – a Crna Gora nije samo nominovana, već je ušla i među troje finalista u kategoriji Najbolja luksuzna destinacija. Jako sam srećna zbog toga, jer lično smatram da je zemlja senzacionalno lijepa”, poručila je Kopke.

Izdavačka kuća Travel Media Network CPR Verlags GmbH uključuje sve turoperatore, koji su glavni provajderi luksuznih putovanja širom njemačkog govornog područja.

Glasanje za titulu Najbolja luksuzna destinacija u ovoj godini dozvoljeno je do 2. septembra, dok će 7. septembra na svečanoj ceremoniji u Hamburgu biti objavljen pobjednik tog prestižnog priznanja. U sklopu ceremonijalne dodjele nagrada Inspire Me Awards naći će se još pet kategorija iz luksuznog segmenta.

Sve turističke agencije i turoperatori koji žele, mogu da glasaju za Crnu Goru nakon registracije preko linkova u nastavku:

LuxusInsider (deutsch): luxusinsider.de/registrations/new

LuxuryWise (english): luxurywise.travel/registrations/new

