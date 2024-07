Crna Gora nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju u okviru godišnje dodjele nagrada prestižnog britanskog magazina Wanderlust Reader Travel Awards 2024, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz NTO su kazali da ta nominacija predstavlja značajno priznanje za Crnu Goru i ukazuje na njen rastući ugled kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Evropi.

“Crna Gora je već dobro poznata destinacija za čitaoce magazina Wanderlust, imajući u vidu da je prethodne godine bila svrstana među TOP 10 najpoželjnijih rastućih destinacija na svijetu”, rekli su iz NTO.

Oni su dodali da je Wanderlust najstariji britanski magazin posvećen putovanjima i jedan od vodećih u poslednjih 31 godinu, sa posebnim fokusom na održivi turizam.

Misija magazina je da objavom autentičnih putopisa, zadivljujućih fotografija i stručnih savjeta, inspiriše putnike širom svijeta da otkriju nove destinacije. Sa preko deset miliona pregleda godišnje i preko 100 hiljada čitalaca po izdanju, taj magazin jedan je od najuticajnijih kada je u pitanju odluka Britanaca o izboru sljedeće destinacije za putovanje.

U saradnji sa vodećom svjetskom turističkom berzom World Travel Market, na kojoj će učestvovati i NTO, nagrade će biti uručene na prestižnoj ceremoniji koja će se 6. novembra održati u Tate Modernu.

