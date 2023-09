Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora nesmetano servisira sve budžetske obaveze i obezbijedila je finansijsku stabilnost i održivost i za naredni period, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On se danas sa saradnicima sastao sa novim rezidentnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Zapadni Balkan, Sebastianom Sosom, i dosadašnjom rezidentnom predstavnicom, Stefani Eble, od koje je Sosa preuzeo dužnost prošle sedmice.

Damjanović je naglasio dosadašnju odličnu saradnju između Ministarstva i MMF-a, kao i očekivanje da će se ista nastaviti i ubuduće, čemu će rukovodeći tim resora kojim rukovodi dati puni doprinos.

„U okviru Misije primopredaje dužnosti u zemljama Zapadnog Balkana, predstavnici MMF-a razgovarali su sa rukovodstvom Ministarstva o aktuelnoj ekonomskoj situaciji i najnovijim parametrima javnih finansija“, navodi se u saopštenju.

Generalni direktor Direktorat za državni budžet, Bojan Paunović, je govoreći o trenutnim prioritetima u radu Ministarstva, saopštio da se aktivno radi na pripremi Zakona o budžetu za narednu godinu, kako bi se, shodno rokovima, isti našao u skupštinskoj proceduri do 15. novembra.

Razgovarano je i o makroekonomskim tokovima i naplati prihoda za ovu godinu.

Načelnica Direkcije za javni dug, Katarina Živković, saopštila je da su u toku aktivnosti na zaokruživanju finansijske konstrukcije za ovu godinu i kreiranju depozita za narednu, te da se u tom pravcu razmatraju najpovoljniji modeli.

Sosa je iskazao spremnost za nastavak pružanje eksperteske i tehničke podrške ove finansijske institucije Crnoj Gori, kroz definisanje prioritetnih oblasti budućih zajedničkih aktivnosti.

Damjanović je zahvalio dosadašnjoj predstavnici, Eble, na veoma profesionalnoj saradnji i podršci naporima Ministarstva i Vlade u vođenju odgovorne politike javnih finansija.

