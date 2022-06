Crna Gora ne treba da brine u vezi sa snabdijevanjem osnovnim životnim namirnicama

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ne treba da brine što se tiče snabdijevanja osnovnim životnim namirnicama i koncentrovanom stočnom hranom, saopšteno je na sastanku ministara iz resora poljoprivrede Crne Gore i Srbije, Vladimira Jokovića i Branislava Nedimovića.

Iz crnogorskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je saopšteno da su Joković i Nedimović na sastanku konstatovali da će u svakom trenutku biti obezbijeđene potrebne količine za crnogorsko tržište.

Sagovornici su konstatovali i da je prehrambena sigurnost jedan od prioriteta u ovom trenutku i za Crnu Goru i za Srbiju.

Joković se sa Nedimovićem sastao u okviru dvodnevne posjete delegacije crnogorske Vlade Srbiji.

“Glavne teme sastanka potpredsjednika Vlade Srbije i Crne Gore bili su izgledi za dalji razvoj bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede, posebno u dijelu obezbjeđivanja kontinuiteta snabdijevanja i cjenovne konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su razgovarali o potencijalnom stipendiranju crnogorskih studenata u oblastima veterine i šumarstva, kao i o modelima uspostavljanja robnih rezervi, gdje će iskustva Srbije biti od velike koristi.

Joković je istakao opredeljenje Vlade za uspostavljanjem najbolje moguće bilateralne saradnje sa Srbijom, ocijenivši afirmativno pristupanje regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan u svjetlu razvoja i unapređenja ukupnih odnosa u regionu.

