Crna Gora nastavila sa dobrim rezultatima na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je nastavila sa sprovođenjem reformi i zahvaljujući dobrim rezultatima bilježi značajan napredak u poglavljima koja se odnose na oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta.

Na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije (EK), predstavnici crnogorskih institucija su predstavili rezultate ostvarene u oblastima prava osnivanja preduzeća i pružanja usluga, kretanja kapitala, javnih nabavki, privrednog prava, prava intelektualne svojine, konkurencije, finansijskih usluga i zaštite potrošača i zdravlja, ostvarenim od prethodnog sastanka koji je održan u junu prošle godine.

Šef Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju EK, Majkl Miler, kazao je da se Evropska unija (EU) raduje konstituisanju novog parlamenta i formiranju nove vlade, sposobne i posvećene da u najkraćem mogućem roku pokrene reforme vezane za pristupanje EU.

“Nadamo se da će ovim izborima era političke stabilnosti Crnu Goru čvrsto staviti na put članstva u EU. Politika proširenja i naši partneri sa Zapadnog Balkana bili su i ostaju naš najveći fokus“, rekao je Miler.

On je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, podsjetio da je predsjednica EK najavila Novi plan rasta za Zapadni Balkan izgrađen na četiri stuba.

“Ambicija je da se Zapadni Balkan integriše u jedinstveno tržište“, kazao je Miler.

U tom smislu je ukazano na važnost sastanka ovog Pododbora, imajući u vidu da je postojanje fer i otvorenog unutrašnjeg tržišta od suštinskog značaja za održiv i fer ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta, veće privredne mogućnosti i konkurentnost.

„Komisija je ohrabrila Crnu Goru da iskoristi mjesece koji su pred nama za ubrzanje i produbljivanje političkih i ekonomskih reformi. Napredak u oblasti vladavine prava, ispunjavanje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, nastaviće da određuje ukupan tempo pregovora i zatvaranja poglavlja. Ovo bi moglo omogućiti zatvaranje pregovora za značajan broj poglavlja u kratkom roku“, poručio je Miler.

Državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova, Milena Žižić je kazala da je sastanak Pododbora prilika za razmjenu mišljenja i predstavljanje značajnih rezultata u više veoma važnih pregovaračkih poglavlja, koji su pretočeni u jasne benefite za građane i privredu, koji otvaraju perspektivu potpune integracije Crne Gore u oblasti unutrašnjeg tržišta.

Ona je istakla da Vlada ostaje posvećena postizanju standarda neophodnih za postepeno uključivanje Crne Gore u sistem unutrašnjeg tržišta sa jasnim ciljem jačanja sopstvenih kapaciteta na putu krajnje integracije.

Žižić je naglasila da je, i pored izazovnog perioda na unutrašnjem planu koji je uticao na dinamiku procesa evropske integracije, Crna Gora pokazala svoju demokratsku zrelost i posvećenost obavezama koje proističu iz EU agende, istakavši da državna administracija kontinuirano pokazuje profesionalnost, posvećenost i održava evropski duh.

„Vjerujemo da ćemo nakon izbora povratiti dugoročnu političku stabilnost koja nam je uz proevropsku i proreformsku vladu neophodna za donošenje važnih odluka i realizaciju reformskih aktivnosti iz evropske agende, a gdje će nam prije svega prioritet biti upravo naš evropski put koji ćemo dokazati još posvećenijim radom, a uz bezuslovnu podršku sve tri grane vlasti“, poručila je Žižić.

Žižić se osvrnula i na nedavno predstavljene rezultate istraživanja javnog mnjenja, koji su pokazali rast podrške građanki i građana Crne Gore članstvu u EU.

„Naše građanke i građani vjeruju u evropski put Crne Gore i ovi rezultati nas dodatno obavezuju da ubrzano i posvećeno radimo na tome da Crna Gora postane naredna članica EU“, poručila je Žižić.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jasna Vujović, je saopštila da je u periodu od 9. juna prošle godine, kada je održan prethodni sastanak ovog Pododbora, do danas, Crna Gora pokazala veliku posvećenost u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz procesa pristupanja EU.

Ona je navela da je posebna pažnja u prethodnom periodu bila usmjerena na ispunjavanje završnih mjerila, preporuka iz izvještaja EK kao i preporuka sa prošlogodišnjeg sastanka Pododbora.

„Pored usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva sa pravom EU, sprovođene su intezivne aktivnosti na implementaciji strateškog okvira i izradi novog, efikasnom sprovođenju zakonodavstva, jačanju adiministrativnih kapaciteta, kao i podizanju svijesti javnosti u oblastima koje su obuhvaćene ovim Pododborom”, zaključila je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS