Crna Gora među zemljama s najboljim rezultatima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turizam unutar Evrope je oporavljen, a Crna Gora našla se među zemljama s najboljim rezultatima, ocijenjeno je na sjednici Generalne skupštine Evropske komisije za putovanja (ETC), koja je održana na Tenerifima.

Sjednici je prisustvovala direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković Marković sa saradnicama, a istovremeno se obilježio i jubilej, 75 godina od osnivanja te međunarodne organizacije, čiji je Crna Gora punopravni član od 2006. godine.

Otvarajući sjednicu, novoimenovani predsjednik, Miguel Sanz, saopštio je da ETC, kao jedna od najstarijih međunarodnih organizacija, formirana 1948. godine kao sredstvo za mir, ostaje posvećena svojoj osnovnoj misiji da doprinosi miru, saradnji i ekonomskom prosperitetu evropskog kontinenta.

Sumirajući rezultate ostvarene u turizmu ove godine, konstatovano je da se jedna trećina članica ETC u potpunosti oporavila od posljedica pandemije i dostigla ili premašila nivoe dolazaka stranih turista iz 2019. godine, dok dvije trećine još nijesu.

“Oporavku Evrope najviše su doprinijele južnoevropske i mediteranske destinacije, među kojima je i Crna Gora, sa rastom od 14 odsto. Veoma uspješne kampanje turističkih organizacija, naročito Crne Gore, u kombinaciji sa proširenjem linija niskotarifnih prevoznika, zaslužni su za to”, navodi se u kvartalnom izvještaju ETC-a.

Kada su u pitanju putovanja sa dalekih tržišta u Evropu, što je i glavni cilj ETC-a, zabilježen je snažan oporavak dolazaka sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Australije i Kanade, dok su azijska tržišta Kine i Japana još daleko od nivoa iz predpandemijskog perioda.

Za kineske turiste, Evropa je jedna od omiljenih destinacija, međutim putovanja van zemlje i dalje su u oporavku.

“Istraživanja ETC pokazuju da se očekuju pozitivni trendovi za naredni period, s obzirom na to da dva od tri Evropljanina planiraju da putuju tokom narednih šest mjeseci, od kojih 60 odsto unutar Evrope, a deset odsto van Evrope, odnosno 69 odsto zbog odmora, a osam odsto iz poslovnih razloga”, navodi se u saopštenju NTO.

Takođe, prema istraživanju, 45 odsto ispitanika je već bukiralo sljedeće putovanje, a kada su u pitanju kriterijumi kojima se rukovode prilikom odabira destinacije, na prvom mjestu su prijatni vremenski uslovi, a zatim cjenovno atraktivni aranžmani, ljubaznost i gostoprimstvo lokalnog stanovništva.

Ono što najviše zabrinjava evropske turiste je rast troškova putovanja.

Na sastanku na Tenerifima, verifikovano je članstvo Turske kao punopravnog člana ETC-a, kao i novih pridruženih članica kompanija Hilton, Mastercard, Miles Partnership i Queer Destinations.

Takođe, povodom obilježavanja jubileja, održan je panel, na temu Liderstvo u turizmu za budućnost, u kojem su učestvovali visoki predstavnici najznačajnijih međunarodnih insitucija u oblasti turizma. U odvojenom panelu predstavljen je i primjer dobre prakse Kanarskih ostrva, na planu održivosti u turizmu.

ETC predstavlja nacionalne turističke organizacije Evrope, sa misijom da ojača održivi razvoj Evrope kao turističke destinacije i da promoviše Evropu na trećim tržištima.

Ukupno 36 zemalja članica rade zajedno na izgradnji vrijednosti turizma za sve raznolike evropske destinacije, kroz saradnju u razmjeni primjera najbolje prakse, iskustva i znanja, kao i u promociji Evrope kao vodeće svjetske turističke destinacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS