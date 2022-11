Crna Gora jedna od najpopularnijih turističkih destinacija za Izraelce

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, imajući u vidu veliko interesovanje iz Izraela za Crnu Goru i odličnu avio-povezanost, intenzivirala promotivne aktivnosti na tom tržištu, koje su rezultirale unaprijeđenim imidžom i brojnim afirmativnim člancima, kao i reportažama o crnogorskoj destinaciji.

Iz NTO-a je saopšteno da je izraelska nacionalna televizija Channel 13 prikazala prirodne ljepote i turističke atrakcije Crne Gore kroz priloge u popularnim emisijama sa preko milion gledalaca.

„Riječ je o četiri priloga koja su prikazana u jutarnjim programima nacionalne televizije u sklopu emisije Dobro jutro Izraele i Otvaranje dana, a u kojima je Crna Gora prikazana kao savršena destinacija za izraleske turiste“, navodi se u saopštenju.

Voditelji ovih emisija zajedno sa njihovim gostima, među kojima su i poznati influenseri, govorili su o tome zašto je Crna Gora jedna od najzanimljivijih destinacija za odmor Izraelcima.

„Maya Gur i Leon Kravitz, jedni od najpopularnijih influensera specijalizovanih za putovanja u Izraelu, su govoreći o atraktivnim destinacijama tokom ove godine, Crnu Goru izdvojili kao jednu od omiljenih destinacija, zbog nevjerovatnih prirodnih ljepota, jezera, planina i predivnih plaža. Takođe, istakli su da Crna Gora ima bogatu turističku ponudu, a posebno u segmentu porodičnog turizma, što je posebno zanimljivo Izraelcima“, rekli su iz NTO-a.

Još jedna influenserka za putovanja, Lital Trior, govorila je o Crnoj Gori kao idealnoj destinaciji za porodična putovanja, dok je ekspertkinja iz oblasti putovanja, Rotem Alon, govorila o tome zašto treba posjetiti Crnu Goru, koja je samo dva sata avionskog leta udaljena od Izraela, ističući odmor u prirodi i impresivne pejzaže.

„Crna Gora sve je popularnija destinacija za odmor među turistima iz Izraela, o čemu svjedoče podaci da smo u prvih devet mjeseci imali gotovo tri puta više turista iz Izraela u odnosu na prethodnu godinu i čak rast od oko 40 odsto u poređenju sa istim periodom 2019. Tome je doprinijela i izuzetna prisutnost u izraelskim medijima“, smatraju u NTO-u.

Predstavnici vodećih izraelskih medija su krajem juna ove godine u organizaciji NTO boravili u trodnevnoj studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Riječ je o medijima koji imaju po oko 1,5 miliona čitalaca na dnevnom nivou.

Kao rezultat te posjete, objavljeno je sedam članaka u kojima je Crna Gora prikazana kao atraktivna turistička destinacija.

Jedan od takvih članaka objavljen je u prestižnom digitalnom i štampanom mediju, Israel Today, pod nazivom Između planina i mora.

„Crna Gora je savršena za odmor na plaži, ali i za avanturistička putovanja puna uzbuđenja. Mediteranska klima, stari gradovi i slikoviti pejzaži, čine ovo mjesto savršenim“, navodi se u članku u Israel Today-a.

Iz NTO-a su podsjetili da je u Crnoj Gori u oktobru boravio ugledni urednik i novinar Asi Haim, koji piše za vodeće štampane i digitalne novine u Izraelu Yedioth Ahronoth. On je tokom svoje posjete istakao da raznovrsnost ponude, s posebnim akcentom na odličnu ponudu avanturističkog turizma, osigurava dobre rezultate kada su u pitanju turisti iz Izraela.

Pokazano je veliko interesovanje Izraelaca i za segment poslovnih putovanja, te je nedavno grupa donosilaca odluka iz više izraelskih kompanija boravila u studijskoj posjeti Crnoj Gori u cilju upoznavanja sa našom turističkom ponudom.

„S obzirom na brojne potencijale Crne Gore kada je u pitanju tržište Izraela, NTO će i u narednom periodu nastaviti promotivne aktivnosti na ovom tržištu, te je planirana i studijska posjeta turoperatora, kao i učešće na sajmu u Tel Avivu“, zaključuje se u saopštenju.

