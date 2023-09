Crna Gora ima veliki potencijal za organsku proizvodnju maslinovog ulja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se proizvode vrlo kvalitetna maslinova ulja, ali u prostornom i smislu kapaciteta nije dostignut vrhunac, ocijenio je vlasnik gazdinstva Moric Olive Farm, Ilija Moric i dodao da postoji veliki potencijal za organsku proizvodnju maslinovog ulja.

„Mi u Crnoj Gori imamo negdje oko pola miliona stabala, a ja vjerujem da postoje potencijali za milion ili dva. To dovoljno govori da nijesmo u tom nekom prostornom i u smislu kapaciteta dostigli naš vrhunac“, rekao je Moric, na čijoj se organski sertifikovanoj farmi u selu Tići na Luštici uzgajaju masline i proizvodi ekstra djevičansko maslinovo ulje.

On je kazao da u smislu kvaliteta u Crnoj Gori imamo vrlo kvalitetna ulja, međutim, za uspjeh je, pored kvaliteta i kvantiteta, potreban i kontinuitet u proizvodnji.

„Varijacije u berbama i rodu iz godine u godinu nas čine ranjivima, jer jedne godine možemo imati visok kvalitet, a ne toliki kvantitet, a naredne godine nema ulja odnosno dolazi do prekida. Tako da potrebno je imati sva tri elementa – kvalitet, kvantitet i kontinuitet“, objasnio je Moric novinarima domaćih medija tokom dvodnevnog programa koji je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Moric je precizirao da se to rješava sa jednim velikim brojem stabala na makronivou.

„To nije samo primorje, tu je i basen Skadarskog jezera i zbog klimatskih promjena taj pojas se širi i ide dalje u unutrašnjost, tako da bi mi sigurno mogli imati nekoliko miliona stabala, a sa tim visokim brojem sigurno da bi se moglo postići sve ono što se zahtjeva od savremene poljoprivrede, posebno u dijelu kvaliteta, kvantiteta i kontinuiteta ponude maslinovog ulja“, rekao je Moric, koji je prodekan za nastavu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.

Farma Moric je 15 godina organski sertifikovana, a osim poljoprivredne proizvodnje i prerade maslina u maslinovo ulje, bavi se i turističkom djelatnošću, odnosno ruralnim turizmom odnosno agroturizmom.

„Mi imamo oko hiljadu stabala masline na šest hektara. Neka su viševjekovna, čak i preko 300 godina. Prvi smo organski proizvođači maslinovog ulja u Crnoj Gori. Danas ih imamo nešto više, tri ili četiri, ali je organska proizvodnja maslinovog ulja veliki potencijal“, rekao je Moric.

On je naveo da su jako zadovoljni rodom koji je trenutno, iako brine malo ranija berba, što je uslovljeno i nekim klimatskim promjenama.

„Tako će berba krenuti već tu negdje početkom oktobra i očekujemo da sve završimo za šest sedmica, tako da ćemo sredinom novembra znati konačan rezultat. Naš standardni rod je do nekoliko hiljada litara, odnosno boca, što i ove godine očekujemo, tako da mislim da će biti uspješna godina“, kazao je Moric.

On je rekao da se bave uzgojem autohtone sorte žutice, koja je vrlo poznata, izdašna, otporna i svakako je treba i dalje promovisati, ali je treba i dodatno istražiti i na taj način je afirmisati u potpunosti. Ulje od žutice, kako smatra, tek treba da dobije mjesto na međunarodnoj karti maslinovih ulja i maslina.

Moric je, govoreći o strukturi gostiju koji ih posjećuju, kazao da se tu u obzir mogu uzeti različiti kriterijumi.

„Ako se gleda geografski, onda je to Zapadna Evropa, Sjedinjene Američke Države, Kanada i uopšte englesko govorno područje. Naravno, postoji i izvjestan procenat gostiju iz Skandinavije i centralne Evrope. U razvoju su tržišta Bliskog istoka. Tako da u tom smislu, vrlo je raznorodno“, naveo je Moric.

On je kazao da, ako bi gledali neke druge kriterijime kao što su ekonomski pokazatelji, radi se o srednje i visokoplatežnim gostima.

„Međutim, svima njima je zajedničko to interesovanje za maslinovo ulje i maslinarstvo. Maslina je univerzalan simbol i privlači različite nacije i grupe, tako da je to vrlo povoljan teren za privlačenje i sigurno da ne samo maslinarstvo, nego i druge grane poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori mogu isto tako biti atraktivne“, smatra Moric.

On je naveo da se ne radi o maslini kao biljnoj vrsti, nego o čitavom nasljeđu koje se generisalo stotinama, odnosno hiljadama godina, tako da je to vrlo bogata baština i daje nam za pravo da gradimo jedan vid turizma koji se u literaturi zove oleoturizam i on je posvećen kulturi gajenja masline i proizvodnji maslinovog ulja.

„Na tom talasu specijalizovanog vida turizma smo razradili našu turu ili kako se to sada savremeno kaže experience ili doživljaj, koji pokušavamo da plasiramo na različita tržišta, u različitim pakovanjima, ali uvijek sa istom idejom, da se afirmiše crnogorsko maslinarstvo“, rekao je Moric.

On je naveo da su se povezali sa kruzing turizmom u Kotoru, što je bio prirodan izbor.

„Kotor godišnje posjeti preko pola miliona posjetilaca sa kruzera. To je jedno veliko tržište koje nam je tu na pragu od kuće, tako da je to bio jedan logičan izbor. Uspjeli smo da privučemo pažnju i operatera i agencija, tako da naša baština koja se nalazi u ruralnim područjima nije bezvrijedna. Daleko od toga, ona je vrlo vrijedna i interesantna, ima univerzalne karakteristike i kao takva lako se čita i prepoznaje na različitim tržištima“, zaključio je Moric.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS