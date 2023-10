Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima šansu da bude poslovni hub za cijeli Zapadni Balkan, naročito u zelenoj i održivoj ekonomiji, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da bi želio da vidi veće prisustvo američkih kompanija.

Abazović, koji je i koordinator Ministarstva vanjskih poslova, ugostio je danas u Vili Gorica predstavnike Američko-centralnoevropske poslovne asocijacije (ACEBA).

Kako je saopšteno iz Vlade, uz ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke, na sastanku sa članovima Vlade bili su predstavnici američkih kompanija Northop, Oshkosh, Visa, Pfizer, Global, Phillip Morris International, S2, Skydio.

„Unapređenje Luke Bar snažno će pomoći bržem razvoju Crne Gore, na čemu će Vlada aktivno raditi. Zajedno sa auto-putem i aerodromima, tako će se dovršiti priča sa unapređenjem ključne infrastrukture u Crnoj Gori”, naglasio je Abazović.

Govoreći o velikim mogućnostima za unapređenje saradnje između dvije države u oblasti turizma, Abazović je kazao da će Vlada uložiti napor u promociji Crne Gore američkim turistima, kojima je naša država za sada neotkrivena destinacija.

„Veoma smo zahvalni Vladi SAD za pomoć koju je pružila u borbi za sajber bezbjednost u prethodnom periodu. Sa američkim kompanijama upravo u oblasti unapređenja sajber bezbjednosti vidimo veliku šansu za saradnju u narednih deset godina”, poručio je Abazović.

Nakon uvodnih obraćanja, uslijedio je niz odvojenih sastanaka predstavnika američkih kompanija i ministara Vladimira Jokovića, Gorana Đurovića, Filipa Adžića, Ane Novaković Đurović, Dragoslava Šćekića i Biljane Šćepanović.

