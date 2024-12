Crna Gora i Kina imaju veliki potencijal za saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Kina, u okviru inicijative Pojas i put, imaju veliki potencijal za saradnju u različitim oblastima, kao i široku razvojnu perspektivu, ocijenila je privremena otpravnica poslova u Ambasadi te države, Lu Fangćing.

„U oblasti izgradnje autoputeva, brzih pruga, proizvodnje nove energije i električnih vozila, kineske kompanije su na vodećim pozicijama u svijetu i imaju snažnu spremnost da sarađuju sa Crnom Gorom“, navela je Lu u autorskom tekstu pod nazivom Visokokvalitetna zajednička izgradnja inicijative Pojas i put je pravi put za čovječanstvo.

Ona je kazala da je Kina voljna da nastavi da ostvaruje investicionu saradnju sa Crnom Gorom na osnovu obostrane koristi i rezultata od kojih svi dobijaju i pomogne Crnoj Gori da u potpunosti iskoristi regionalne prednosti, ojača povezanost i regionalnu saradnju i postane čvorište za povezivanje cijelog Zapadnog Balkana.

„Kina će se pridržavati principa obimnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i koristi, promovisati kompatibilnost inicijative Pojas i put i strategije razvoja Crne Gore, pridržavati se koncepta otvorenosti, zelene i čiste bilateralne saradnje, te pridržavati se principa visokih standarda, koristi za egzistenciju i održivost i kontinuirano doprinositi osjećaju dobiti kod crnogorskih građana“, poručila je Lu.

Ona je dodala da je, sa željom da se produbi “veza od srca do srca” između dva naroda, Kina voljna da jača dijalog među civilizacijama u zajedničkoj izgradnji Pojasa i puta, podržava nevladine i lokalne razmjene između Kine i Crne Gore, sprovodi svestrane razmjene i saradnju u obrazovanju, nauci, tehnologiji i kulturi, i preduzme još više mjera za olakšavanje razmjene ljudskih resursa između dvije zemlje, kako bi se osvježilo i obnovilo tradicionalno prijateljstvo između dvije države iz prethodnih vremena.

„Današnji svijet uopšte nije spokojan, a globalni razvoj se suočava sa mnogim izazovima, ali mi oduvijek vjerujemo da je istorijski trend mira, razvoja, saradnje i obostrane koristi nezaustavljiv, te da je želja svih zemalja svijeta da postignu zajednički razvoj i prosperitet. Zajednička izgradnja Pojasa i puta stoji na pravoj strani istorije, u skladu je sa logikom napretka vremena i prati pravi put za cijeli svijet“, rekla je Lu.

Ona je saopštila da je Kina voljna da radi sa Crnom Gorom kako bi sunčana avenija Pojasa i puta postala sve šira i u budućnosti.

Lu je podsjetila da je kineski predsjednik Si Đinping 2013. godine predložio veliku inicijativu za zajedničku izgradnju Ekonomskog pojasa puta svile i Pomorskog puta svile 21. vijeka, poznatiju kao inicijativa Pojas i put, kako bi se upravo kroz nju prenio duh i naslijedile vrijednosti drevnog Puta svile, te ubrizgao novi zamah u svjetski ekonomski rast i omogućio globalni razvoj, otvorio novi prostor i stvorila nova platforma za međunarodnu ekonomsku saradnju.

„Visokokvalitetna zajednička izgradnja Pojasa i puta nastavlja da se razvija i donosi plodove. U proteklih 11 godina, otkada je inicijativa pokrenuta, međusobno povezivanje kopna, mora, vazduha i mreže je stabilno napredovalo, optimizujući alokaciju faktora resursa, poboljšavajući efikasnost ekonomskog poslovanja i postavljajući čvrstu osnovu za ekonomski rast i poboljšanje egzistencije ljudi“, saopštila je Lu.

Ona je podsjetila da su kinesko-evropski teretni vozovi povezali Evropu i Aziju i formirali kvalitetnu mrežu od 86 postojećih operativnih ruta, koje stižu do više od 200 gradova u 25 evropskih zemalja.

„Godišnji protok tereta grčke luke Pirej porastao je na više od pet miliona TEU, što je čini četvrtom po veličini kontejnerskom lukom u Evropi i vodećom kontejnerskom lukom na Mediteranu. Kina i Crna Gora su 2017. godine potpisale memorandum o razumijevanju o zajedničkoj izgradnji Pojasa i puta“, rekla je Lu.

Ona je podsjetila da je u julu 2022. godine uspješno završena i puštena u saobraćaj prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, koja je postala značajan i uspješan simbol saradnje Kine i Crne Gore u okviru inicijative.

„Od puštanja u saobraćaj, više od 6,19 miliona vozila bezbjedno je prošlo tom dionicom, koja je značajno poboljšala samu udobnost transporta i povezivanje sjevernog i južnog dijela zemlje. Trenutno, kineska kompanija učestvuje u projektu rekonstrukcije i proširenja magistralnog puta M2 od Jaza do Tivta, za koji vjerujemo da će po završetku značajno poboljšati uslove saobraćaja između najznačajnijih turističkih centara i dati novi impuls razvoju turističke privrede“, saopštila je Lu.

Ona je kazala da se visokokvalitetna inicijativa Pojas i put zalaže za rezultate u kojima svi dobijaju, uz poruku da se zajedno mnogo dalje stiže nego kada se korača sam.

„Za 11 godina od pokretanja inicijative, saradnja Pojas i put proširila se sa evroazijskog kontinenta na Afriku i Južnu Ameriku, a više od 30 međunarodnih organizacija potpisalo je više od 200 dokumenata o saradnji na zajedničkoj izgradnji Pojasa i puta“, rekla je Lu.

Ona je navela da je veliki broj značajnih projekata, kao i onih „malih, ali lijepih“ koji su od koristi za život ljudi zaživio širom svijeta. Kina je pokrenula izgradnju više od 50 zajedničkih laboratorija Pojas i put u oblasti poljoprivrede, nove energije, zdravstva i drugim domenima, koje su na usluzi mnogim zemljama.

Kina je, prema riječima Lu, promovisala i demonstrirala više od 1,5 hiljada poljoprivrednih tehnologija kao što su Juncao i hibridni pirinač, obučila više od tri hiljade menadžera, stručnjaka i naučnika iz oblasti ekologije iz više od 120 zemalja i pomogla u promociji smanjenja ruralnog siromaštva u Aziji, Africi, Južnom Pacifiku, Južnoj Americi i Karibima.

Lu je kazala da je prema istraživačkom izvještaju Svjetske banke, do 2030. godine, zajednička izgradnja inicijative Pojas i put izvućiće 7,6 miliona ljudi u relevantnim zemljama iz ekstremnog siromaštva i 32 miliona ljudi iz umjerenog siromaštva, te povećati globalni prihod za 0,7 odsto do 2,9 odsto.

Ona je podsjetila da je prije više od dvije hiljade godina drevni Put svile koji je presijecao evroazijski kontinent bio je svjedok robne i kulturne razmjene između istočnih i zapadnih civilizacija.

„Narodi iz svih zemalja duž Puta svile zajedno su ispisali to epsko poglavlje o uzajamnoj ekonomskoj koristi i međusobnom učenju među civilizacijama. Razlog zašto je drevni Put svile poznat u istoriji nijesu ratne konjske zaprege i koplja, već karavani kamila i dobra volja ljudi, niti su to borbeni brodovi i zlokobni topovi, već su to lađe sa blagom i prijateljstvo naroda“, navela je Lu u autorskom tekstu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS