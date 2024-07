Crna Gora i Egipat nastavljaju saradnju u duhu prijateljstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odnosi između Crne Gore i Egipta se tradicionalno se razvijaju u duhu prijateljstva i razumijevanja, zbog čega postoji obostrani interes da se i u ekonomskom pogledu stvore čvršće veze između dvije zemlje, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Ministar finansija Novica Vuković sa saradnicima, primio je u posjetu nerezidentnog ambasadora Egipta za Crnu Goru, Mahmoud Afifia, kako bi razgovarali o saradnji dvije zemlje i potencijalima za jačanje partnerstva.

Sagovornici su se osvrnuli na pripremu Sporazuma o ekonomskoj saradnji, koji je u finalnoj fazi, te ukazali na potrebu obnavljanja Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između dvije države.

Afifi je istakao da se zemlja koju predstavlja rapidno razvija, te da Egipat značajne resurse ulaže u energetsku infrastrukturu, obovljive izvore i zelenu tranziciju, što će je pozicionirati kao energetsko čvorište tog regiona, te da sve veći broj egipatskih investitora potencijal za ulaganje vidi upravo u Crnoj Gori.

Imajući u vidu da je i Vlada Crne Gore opredijeljena da investiranjem u prioritetne sektore razvoja doprinese ubrzanijem ekonomskom rastu, Vuković je poručio da je svaki kredibilni partner dobrodošao u našu zemlju, te da će Vlada svojim politikama i mjerama stvarati atraktivan poslovni ambijent.

Sagovornici su zaključili da je današnji sastanak početak intenzivnije komunikacije na sve teme od obostranog interesa.

