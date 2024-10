Crna Gora da sačuva jedinstveni identitet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora bi trebalo da sačuva svoj jedinstveni identitet, uprkos velikom broju turističkih projekata koji su u toku, saopštio je njemački novinar Marc Oliver Ruhle.

“Za moje čitaoce mogu jasno definisati zašto bi trebalo da posjete Crnu Goru. Oni traže čistu prirodu, tišinu, vjetar u planinama, miris borova na moru, srdačne ljude i dušu. Dušu u kulinarstvu, arhitekturi i kulturi. To je ono što Crna Gora predstavlja i tako bi trebalo da ostane“, rekao je Ruhle, koji će u inflight magazinu Wings objaviti članak o Crnoj Gori.

Ruhle je, u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO), od 29. septembra do 4. oktobra boravio u Crnoj Gori i istraživao destinaciju, na osnovu čega je napisao članak na deset strana.

Iz NTO su saopštili da se Ruhle tokom posjete fokusirao na seoska domaćinstva koja vode uspješne žene, obilazeći pritom raznovrsne destinacije širom Crne Gore. Zajedno sa fotografom obišao je katune Suvodo i Lanište, kao i Gornje Lipovo kod Kolašina, gdje je imao priliku da se upozna sa tradicionalnim načinom života u ovim ruralnim sredinama.

Takođe, obišao je Žabljak i Crno jezero, kao i Lušticu gdje je istraživao prepoznatljivi spoj prirode, autentične kulture i gostoljubivosti lokalnog stanovništva.

On je kazao da Crnu Goru od 2013. posjećuje skoro svake godine, kao i da je bio u mogućnosti da prati promjene koje su se dešavale u proteklih deset godina.

„Za mene ova zemlja pejzaža posjeduje ogromnu privlačnost i jedinstvenu ljepotu koju je sve teže pronaći. Fascinantno je koliko jedno malo mjesto može imati različitih lica, a tome dodajte i toplu gostoljubivost. Sada već imam prijatelje ovdje i ostajem u stalnom kontaktu. Iz novinarske perspektive, najviše me zanimaju obični ljudi i autentičan način života. Primjer za to su katuni“, naveo je Ruhle.

On je dodao da sve što je izvan turističkog mainstreama čini Crnu Goru posebnom na Balkanu, ali i u Evropi.

Ruhleov članak biće objavljen u aprilsko/majskom izdanju za narednu godinu u magazinu Wings, koji se distribuira putnicima avio-kompanije Eurowings. Magazin je prepoznatljiv po pričama koje inspirišu avanturističke i radoznale putnike, pokrivajući više od 140 destinacija širom svijeta.

Publikacija izlazi na engleskom i njemačkom jeziku i dostupna je na više od 15 hiljada sjedišta širom Eurowings flote, dopirući do dinamičnih putnika koji preferiraju individualna putovanja. Prema podacima, 74 odsto putnika Eurowingsa redovno čita ovaj magazin tokom letova, što garantuje visoku stopu angažovanosti sa pričama koje se objavljuju.

Pored NTO-a, podršku u organizaciji studijske posjete njemačkog novinara dali su domaćinstvo Dulović, Pony Art Garden i katun Lanište.

