Crna Gora će zaštititi ranjive grupe stanovništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, kada je u pitanju energetska kriza, namjerava da zaštiti ranjive grupe stanovništva u mjeri koja je realna i moguća, saopštio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, dodajući da rast cijena energenata ne uliva optimizam i izaziva zabrinutost.

“Ohrabruju namjere Brisela kao i poruke da će zemlje regiona imati podršku Evropske unije (EU) kada govorimo o ublažavanju posljedica energetske krize”, kazao je Ibrahimović na radnom sastanku evropskog komesara za proširenje, Olivera Varheljija, sa ministrima zaduženim za resor energetike zemalja Zapadnog Balkana.

Iz Ministarstva je saopšteno da je radni sastanak održan u online formatu, a fokus razgovora je bio na energetskoj situaciju u zemljama regiona, dominatnim izazovima sa kojima se nacionalni energetski sistemi suočavaju, kao i mjerama koje vlade država Zapadnog Balkana predlažu i sprovode.

Ibrahimović je informisao Varheljija i kolege iz regiona o aktivnostima koje Crna Gora sprovodi kao dio srednjoročnih mjera za prevazilaženje krize, naglašavajući da je prijeko potrebno pružiti veću podršku razvoju projekata proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, naročito kada imamo u vidu potencijale u oblasti hidro, vjetro i solarnih izvora energije koje država ima.

Situacija koja je sve zadesila i neizvjesnost u energetskom sistemu, kako se navodi, ukazuju da moramo ubrzati dinamiku i stvarati povoljan investicioni ambijent, kako bi na taj način poslali poruku stranim investitorima da se okolnosti i vremena mijenjaju, a samim tim i investicione prilike i šanse.

Na sastanku je konstatovano da je izazov za zemlje Zapadnog Balkana, kada je u pitanju energetska kriza, isti kao i za zemlje EU, a u nekim slučajevima i jači.

“Uz jasan stav da ovakvu krizu i nestabilan period koji slijedi niko ne može prevazići ili ublažiti djelujući samostalno, poruka je da zajedničkim radom i aktivnostima možemo lakše prebroditi sve izazove koji neminovno slijede”, dodaje se u saopštenju.

U svjetlu takvih okolnosti, EU je spremna da pruži podršku zemljama Zapadnog Balkana, kako bi svoje nacionalne energetske sisteme i građane zaštitile u najvećoj mogućoj mjeri od posljedica krize koja će zahvatiti sve zemlje bez izuzetka.

Ministri regiona iskoristili su priliku da izlože probleme sa kojima se suočavaju kada je riječ o snabdijevanju i proizvodnji energije, kao i o trenutnim mjerama i aktivnostima koje preduzimaju.

“Svaka zemlja Zapadnog Balkana ima određene razlike i specifičnosti, kada je riječ o proizvodnji energenata i distribuciji, odnosno cijenama energenata na tržištu”, zaključuje se u saopštenju.

