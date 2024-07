Crmničani traže da budu oslobođeni plaćanja putarine kroz Sozinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa Crmničana i stanovnika okolnih sela blokirala je danas u periodu od deset sati do 11 sati i 50 minuta ulaz u tunel Sozina sa njegove sjeverne strane, tražeći da budu oslobađani plaćanja putarine.

Nekoliko desetina građana okupilo se ispred pumpe Kalamper, nakon čega su prešli na raskrsnicu ka ulazu u Sozinu, na izlazu iz Virpazara, a policija je za vrijeme protesta zabranila prolaz kroz tunel sa obije strane, pišu Vijesti.

Protestu je prisustvovao i predjsednik Opštine Bar, Dušan Raičević.

Kako su ranije najavili, protest je pokušaj Crmničana da apeluju na poslanike u Skupštini da glasaju za predlog dopune Zakona o putevima kojim se predviđa besplatan prolaz za građane opštine Bar koji žive sjeverno od naplatne rampe.

Tu inicijativu u parlamentu je pokrenuo poslanički klub Demokratske Crne Gore, a protest je prijavljen policiji i najavljen početkom ove sedmice.

Mještanin Crmnice Aleksandar Plamenac, kazao je da oni neće ići do samog ulaza u tunel, te da će se povući nekoliko metara sa ulice kako bi ljudi mogli da prođu Paštrovačkom gorom, jer ne žele da kvare ikome praznik ili odlazak na more.

On je podsjetio da su nadležnima predali više inicijativa sa preko 500 potpisa, a pristaju samo na trajno rješenje i na zanimaju ih privremene mjere, na par mjeseci, nakon kojih će morati opet da se bore za svoja prava.

Plamenac je pozdravio predlog Demokrata i zahvalio potpredsjednici Skupštine Zdenki Popović, Opštini Bar i Monteputu koji su im ranije pomagali.

“Ne želimo nikome ništa da otežavamo i nemamo loših namjera. Ovo je mirni protest, imamo mnogo problema u Crmnici i mislimo da je vrijeme da se riješe neki od njih”, poručio je Plamenac.

On je dodao da narednih dana očekuju sastanak u Monteputu.

“Ovo je naša teritorija. Već punih 19 godina oni koriste naše resurse. Počevši od vodoizvorišta, pa do nacionalnog parka. Imamo ljude preko čijih imanja je prošao tunel i do sada su vratili više para nego što im je plaćena ta zemlja”, rekao je Plamenac.

On je dodao da su Crmičani poniženi u svom naselju i da se prema njima vlasti ophode kao prema građanima drugog reda.

Plamenac je saopštio da njihova borba ne traje mjesecima, već godinama, ali da će u njoj istrajati, kao i njihovi preci u brojnim borbama. Zato su se, po njegovim riječima, simbolično okupili na dan ustanka.

Dragoljub Bajković iz Sotonića kazao je da Ministarstvo poljoprivrede, ako želi da pomogne ljudima da se vrate na selo, treba da ponudi neke olkašice i da besplatan prolaz kroz tunel bude jedna inicijativna mjera.

“U osnovnoj školi u Virpazaru ima sedam đaka. Mi smo u epicentru, sve nam je 20 minuta, ali moramo da damo po 2,5 EUR. Zamislite da živite u Bloku 5 u Podgorici i morate da platite svaki put kad prolazite preko Milenijuma”, rekao je Bajković.

On smatra da Monteput ne treba samo da da besplatan prolaz kroz tunel, već i da 50 odsto radnih mjesta ponudi Crmničanima.

Crmničani su Vijestima kazali da ne planiraju da radikalizuju proteste, ali da će ih ponoviti ukoliko se njihovi uslovi ne ispune.

