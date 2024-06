Članak o Crnoj Gori u njemačkom turističkom magazinu Reise und Preise

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kao rezultat studijske posjete njemačke novinarke Crnoj Gori, Elke Homburg, koju je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO) u periodu od 5. do 12. oktobra prošle godine, objavljen je članak u magazinu Reise und Preise.

Magazin Reise und Preise je najčitaniji turistički magazin sa više od 750 hiljada čitalaca, koji pokriva cijelo njemačko govorno područje preko više od 30 godina, to jest, izlazi kvartalno u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

Izdanja ovog magazina obuhvataju specijale o destinacijama, izvještaje sa putovanja, servisne informacije i insajderske savjete, te imaju za cilj da motivišu njemačke turiste gdje da provedu svoj odmor.

Čitaoci ovog magazina su visokoplatežni gosti sa prosječnim prihodom domaćinstva oko četiri hiljade EUR što predstavlja veoma bitan podatak za Crnu Goru kao turističku destinaciju.

“Njena živopisna tura Crnom Gorom prikazana je na pet stranica u magazinu Reise und Preise, u izdanju za maj, jun i jul”, rekli su iz NTO-a.

Novinarka Elke je obišla Durmitor, zatim uživala spuštajući se preko Lovćena do Kotora, pa sve do Budve, Svetog Stefana, Starog Bara i na kraju Skadarskog jezera, gdje je bila očarana njegovom veličinom i ljepotom.

„Balkanska zemlja između Hrvatske, Srbije i Albanije je manja od Šlezvig-Holštajn, ali je bogata prirodom, i za manje od tri sata vožnje možete posjettiti dva UNESCO-va mjesta svjetske baštine, Nacionalni park Durmitor i Boku Kotorsku. Na ovaj način se najbolje mogu doživjeti sjajna iskustva na visokim planinama i kombinovati sa danima kupanja na Jadranu“, navela je Elke.

Osim što je pisala o prirodnim ljepotama Crne Gore, u turističkom magazinu Reise und Preise je objavila i sva mjesta koja je obišla, sa kontaktima i preporukama za posjetu.

„Walk softly and listen – Mother nature at work stoji na tabli u bašti eko sela ‘Nevidio’, koja me šalje u režim opuštanja momentalno, poslije dugog i veoma aktivnog dana, a nekoliko kuća sa šiljastim krovovima u lokalnom arhitektonskom stilu i bašta sa pogledom na planinu, pružaju ugodnu atmosferu“, rekla je novinarka u svom tekstu.

Ona je napisala da su zaliv i stari grad Kotor samo 2,5 sata vožnje automobilom od Nacionalnog parka Durmitor.

“Istinski i pravi WOW trenutak, kada se plavi zaliv uokviren crnim planinama odjednom stvori ispod mene, gdje se Jadran duboko urezuje u crnogorske planine. Pejzaž koji prije podsjeća na švajcarske planine sa jezerima nego na Sredozemno more. Ovdje počinje praznični raj predivne Crne Gore – veličanstven primorski pejzaž, koji se proteže skoro 300 kilometara do Hrvatske granice“, završila je svojim impresivnim utiskom Crnom Gorom, novinarka Elke.

Pored NTO, svoju podršku u organizaciji studijske posjete dali su: LTO Tivat, LTO Budva, Eko selo Nevidio, hotel Hyatt Regency Kotor Bay i vinarija Cermenzia.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS