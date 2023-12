Cilj diverzifikacija ekonomske aktivnosti i unapređenje standarda građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžet za narednu godinu, koji karakteriše suficit tekuće potrošnje, ima za cilj diverzifikaciju ekonomske aktivnosti, povećanje konkrentnosti privrede i unapređenje standarda građana, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

„Budžet ima za cilj diverzifikaciju ekonomske aktivnosti, povćanje konkrentnosti privrede, jačanje otponosti crnogorske ekonomije na eksterne šokove, obezbjeđivanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti, unapređenje poslovog ambijenta, pokretanje snažnog investicionog ciklusa i unapređenje standarda građana“, rekao je Vuković na konferenciji za novinare u Vili Gorica, nakon utvrđivanja budžeta na sjednici Vlade.

On je rekao da budžet karakterišu kontinuirani pozitivni ekonomski trendovi, sa ostvarenjem stope realnog ekonomskog rasta od 3,8 odsto u narednoj godini, kao i ograničavanje inflatornih pritisaka kroz smanjenje stope inflacije.

Minimalna penzija biće od januara povećana na 450 EUR.

„Glavni pokretači ekonomskog rasta su lična potrošnja domaćinstva i započinjanje novog investicionog ciklusa koji će biti stimulisan unapređenjem biznis ambijenta kroz regulatorne reforme i smanjenje sive ekonomije“, dodao je Vuković.

Vlada računa i na nastavak povoljnih trendova u turizmu i izgradnju druge dionice auto-puta.

„Nivo javnog duga će biti na nivou od oko 60 odsto i pored potrebe vraćanja starih dugova u iznosu od 1,5 milijardi EUR u narednom trogodišnjem periodu“, precizirao je Vuković.

Novo zaduženje će biti isključivo za finansiranje kapitalnih projekata, čijom se ralizacijom stvara nova vrijednost.

Kroz kapitalni budžet u naredne tri godine biće uloženo 760 miliona EUR.

Prema riječima Vukovića, izvorni prihodi budžeta za narednu godinu planirani su na 2,7 milijardi EUR.

“Na prihodnoj strani očekuje se 676,2 miliona EUR od poreza i doprinosa na zarade, od dobiti pravnih lica 164,7 miliona, od PDV-a 1,19 milijardi, od akciza 365,8 miliona, dok su ostali prihodi projektovani na 108,4 miliona”, precizirao je Vuković.

Izdaci su planirani na 3,48 milijardi EUR.

“Najznačajnije uvećanje se odnosi na dodatna izdvajanja za mandatorne infrastrukturne projekte i to javnih finansija, socijalnog staranja, saobraćaja, zdravstva, javne bezbjednosti i odbrane, poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede”, rekao je Vuković.

Kada je riječ o upravljanju javnom potrošnjom u narednoj godini, poseban fokus će se staviti na racionalizaciju neproduktivne potrošnje i stvaranje fiskalnog prostora za povećanje izdvajanja za kapitalne izdatke.

Neproduktivna potrošnja je umanjena za 35 miliona EUR.

Pored toga, kapitalnim budžetom predviđeno je finansiranje čak 79 novih projekata.

Vuković je kazao i da se očekuje ostvarivanje deficita budžetske potrošnje u iznosu od 235 miliona EUR.

“Izvorni prihodi budžeta su dovoljni da finansiraju portrebe tekuće potrošnje države”, rekao je Vuković.

U narednoj godini, kako je dodao, projektuje se zaduženje od 650 miliona EUR za potrebe otplate pristiglog duga u iznosu od 520 miliona i finansiranje kapitalnog budžeta.

“Kroz navedeno zaduživanje, očekuje se da će dug države u narednoj godini biti na nivou od 63 odsto BDP-a, sa trendom pada u srednjem roku”, kazao je Vuković.

Premije Milojko Spajić rekao je da je budžet odgovoran i održiv.

On je naveo da će se svi tekući rashodi pokrivati tekućim prihodima.

“To znači da ćemo imati suficit tekućeg budžeta. Nijedan dio tekućeg budžeta neće biti finansiran iz zaduženja. Zaduženje će se koristiti iskučivo ili radi kapitalnog budžeta ili radi vraćanja starih kredita”, naveo je Spajić.

Kada su u pitanju projekti, rekao je da ne žele populistički da nastupaju, napominjući da lokalne samouprave moraju da predlože zrele projekte.

Spajić je najavio da će naredne godine početi izgradnja druge dionice auto-puta, za šta je opredijeljeno oko 90 miliona EUR.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da ostaju pri onim stavovima izrečenim u predizbornoj kampanji, kao i da će sve biti ispunjeno u rokovima koje su naveli.

„To dokazuje današnji pres gdje govorimo o minimalnoj penziji od 450 EUR od januara, a u isto vrijeme suficit tekućeg budžeta, što govori da je to održiv program i da će biti finansiran iz tekućih prihoda države“, naveo je Spajić.

On je rekao da neće doći do lažne priče o prodaji EPCG ili povećanju opšte stope PDV-a, uprkos tome će imati povećanje penzije.

Spajić je, na pitanje da li je povećanje minimalne zarade obuhvaćeno ovim budžetom ili onim za 2025. godinu, odgovorio da će svako obećanje koje su dali biti ispunjeno do kraja.

„Sve je rečeno. Drago mi je da raspravljamo o mjesecima kada će to biti, da li novembar naredne godine ili januar 2025, a ne o tri decenije koje su prošle. Budžet ne oslikava svaku politiku Vlade, nego ona će da radi i te kako. Ovi ljudi rade po 16 sati dnevno i odatle i ovi rezultati koje dajemo. Sve je rečeno 50 puta”, kazao je Spajić.

Spajić je poručio i da nijesu planirali prihode u budžetu što se tiče koncesija za aerodrome.

On je naveo da je problem što je od 400 miliona koliko je bilo ostavljeno 43. Vladi, ostalo samo 70 miliona EUR.

“Želimo da vidimo smanjenje kamata. Investitori žele da vide brojeve, realno stanje”, rekao je Spajić.

Vuković je kazao da je od zaduženja, pola milijardi namijenjeno za dugove iz prethodnog perioda.

On je, govoreći o prihodima od ekonomskog državljanstva, kazao da će ti prilivi biti usmjereni na izgradnju auto-puta i razvoj opština na sjeveru.

