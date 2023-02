Cilj da Crna Gora i turizam žive 365 dana u godini

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Pred Crnom Gorom je još jedna uspješna ljetnja turistička sezona, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i dodao da Vlada stremi ka cilju da država i turizam žive tokom 365 dana u godini.

On je u srijedu na svečanom koktelu pod nazivom Veče Crne Gore u Beogradu, kojim je počela promocija objedinjene turističke ponude Crne Gore u Srbiji kazao da Crna Gora opet obara rekorde kada je posjećenost posrijedi.

Đurović je dodao da su veoma zadovoljni posjećenošću tokom novogodišnjih praznika, kao i tokom zimske turističke sezone, prenosi Mediabiro.

“Stremimo ka jednom cilju – Crna Gora i njen turizam živjeće tokom 365 dana u godini. Bilježimo veoma dobru posjećenost tokom januara i februara, rezultati su neuporedivo veći čak i od rekordne 2019. godine”, kazao je Đurović.

Svečani koktel je u susret 44. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, organizovalo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom, Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Turističkom organizacijom opštine Budva i Hotelskom grupom Budvanska rivijera.

U prepunom beogradskom klubu Dorćoleta, okupio se veliki broj prijatelja i ljubitelja Crne Gore, njenog primorja kao i zimskih turističkih centara, a sve prisutne je zabavljao makedonski pjevač Danijel Kajmakoski.

Predstavnica NTO-a, Milena Vujović, se tom prilikom osvrnula na zimsku turističku sezonu.

“Bilježimo zaista odličnu i pohvalnu posjećenost, naročito tokom novogodišnjih praznika. Što se tiče skijaške sezone, koja je svakako bila uslovljena količinama sniježnih padavina, takođe bilježimo odlične rezultate na sjeveru, ali i jugu i centralnom dijelu”, kazala je Vujović.

Komentarišući predstavljanje turističke ponude Crne Gore na Sajmu u Beogradu, Vujović je navela da ona svakako predstavlja jednu veliku odgovornost, jer je riječ o jednom od najposjećenijih tržišta u Crnoj Gori.

“Sa oko 180 hiljada dolazaka u kolektivnom smještaju, Srbija je i dalje na prvom mjestu, tako da nam je uvijek velika odgovornost ali i zadovoljstvo prezentovati našu ponudu na ovom tržištu”, dodala je Vujović.

Predstavnica Turističke organizacije Budve, Marija Franeta, rekla je da će i ove godine turistima iz Beograda i Srbije, koji su uvijek u samom vrhu liste po ukupnom broju dolazaka i ostvarenih noćenja, biti predstavljeni svi potencijali Budve.

“Sa posebnim značajem pripremili smo prezentaciju za Međunarodni sajam turizma u Beogradu. Već prvog dana prezentovaćemo dobro poznati Sea dance festival. Tokom drugog dana sajma biće najavljen 20. jubilarni Karneval u Budvi koji će biti održan od 28. aprila do 2. maja pod sloganom Zaplešimo skupa, da nam srce jače lupa”, kazala je Franeta.

Franeta je navela da će treći dan Sajma biti posvećen promociji Budve kao grada-finaliste kandidature za Evropsku prijestonicu kulture 2028. godine, kada će nastupiti gudački kvartet Habanera.

Godinama unazad, nezaobilazni hoteli HG Budvanska rivijera se trude da svim posjetiocima crnogorskog primorja boravak učine što ljepšim.

Predstavnica te hotelske grupacije, Jelena Kaluđerović, kazala je da su turisti iz Srbije među najbrojnijim u njihovim hotelima i dodala da se uvijek raduju promocijama u Beogradu, koje su, prema njenim riječima, veoma značajne za turizam.

“Tradicionalno ćemo se samostalno predstaviti na Sajmu, ovakav vid prezentacija je jedan lični poziv svim gostima, i još jedna prilika da pokažemo našim posjetiocima koliko su nam značajni. Ove godine smo za njih pripremili specijalne ponude, konkretno, na štandu HB Budvanska rivijera svi oni koji direktno rezervišu ljetovanje imaće popust od 15 odsto”, poručila je Kaluđerović.

Na svečanom koktelu pored brojnih zvanica iz djelokruga turizma, kulture i medija, prisustvovao je i srpski ministar spoljne i unutrašnje trgovine, Tomislav Momirović, pjevačica i kompozitorka Leontina Vukomanović, pjevač Sergej Ćetković, manekenka Danijela Dimitrovska kao i brojni drugi.

Predstavnici crnogorske turističke privrede predstaviće svoju ponudu na 44. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu od danas do nedjelje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS