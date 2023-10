Cijene nekih namirnica snižene gotovo 40 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani su zadovoljni početkom akcije Stop inflaciji 100+, koja se odnosi na gotovo 150 artikla, što je, kako kažu više nego dobrodošlo, dok su cijene nekih namirnica niže 40 odsto.

Akcija će trajati do kraja godine, a nakon dužeg vremena građani su zadovoljno punili korpe, prenosi portal RTCG.

Građani su u anketi za TVCG kazali da je za početak dobro i biće dobro, ako ovako podrži, kao i da će

olakšati sigurno naročito budžete onih sa niskim primanjima.

A viša će i prodaja biti, tako da će i država imati koristi. Liste proizvoda obuhvaćene akcijom nijesu konačne i biće proširene, a osim robe široke potrošnje možete kupovati i bijelu tehniku.

Prema podacima Ministarstva ekonomskog razvoja, cijene pojedinih namirnica snižene su gotovo 40 odsto, u šta se uvjerila i ekipa TVCG.

Ministar Goran Đurović očekuje da će ova akcija koja je sveobuhvatnija u odnosu na prethodnu dati bolje rezultate.

“Moram reći da su uključeni brojni premium brendovi i to je da negdje kažem bila uslovno rečeno zamjerka prošli put. Sada je prerano da kažem koliko će uticati na smanjenje inflacije, sigurno da hoće ono što je najbitnije da će građani kupovinom osjetiti razliku i benefite ove akcije u odnosu na prethodni period“, kazao je Đurović za TVCG.

Prema zvaničnim podacima, tokom prve akcije, od marta do juna, stopa inflacije se prepolovila.

