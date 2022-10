Cijene nafte znatno oscilirale

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte su prošle sedmice znatno oscilirale jer trgovce zabrinjavaju rizici od recesije u nizu ekonomija, dok podršku cijenama pruža najava smanjenja proizvodnje Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC).

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice dva odsto, na 93,5 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,7 odsto, na 85,05 USD, prenosi SEEbiz.

Na naftnim tržištima prošle sedmice je vladala nesigurnost, pa su jedan dan cijene barela porasle, a već drugi pale.

Na evropskom tržištu cijena nafte je porasla zbog skorašnjeg stupanja na snagu zabrane uvoza ruske nafte i derivata u Evropsku uniju, kao i odluka OPEC-a i njenih saveznica o smanjenju proizvodnje od novembra za dva miliona barela dnevno.

Podršku cijenama pruža i nada trgovaca da će Kina ublažiti stroge mjere suzbijana covida 19 i podstaknuti potrošnju goriva.

Kina je najveći svjetski uvoznik sirove nafte, a ove je godine ustrajala u strogim mjerama suzbijanja covida-19, što je zakočilo poslovne i ekonomsku aktivnost i smanjilo potražnju za gorivom.

S druge strane, pritisak na cijene je posljedica strahovanja trgovaca od slabljenja potražnje, s obzirom na to da mnogim zemljama prijeti recesija.

Naime, kako bi suzbile visoku inflaciju, većina centralnih banaka u svijetu podiže kamatne stope, a to usporava rast privreda, a time i potražnje za ‘crnim zlatom’.

Nakon što su prošle godine cijene nafte skočile više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku ekonomija od koronakrize, od početka ove godine porasle su gotovo 20 odsto, što je najviše posljedica rata u Ukrajini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS