Cijene nafte u trećem kvartalu porasle više od 25 odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prošle sedmice su porasle i tako povećale dobitke u trećem tromjesečju na više od 25 odsto, što je posljedica smanjenja proizvodnje Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i saveznika tog kartela.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 2,2 odsto na 95,30 USD, dok je na američkom bila jedan odsto veća i iznosila je 90,97 USD. Tako je u cijelom trećem tromjesečju cijena barela na londonskom tržištu porasla 27 odsto, a na američkom 29 odsto, prenosi SEEbiz.

To je posljedica nedavnih odluka Saudijske Arabije i Rusije o smanjenu proizvodnje. Vodeći svjetski izvoznici smanjivaće isporuke do kraja godine za ukupno 1,3 miliona barela dnevno. I preostale članice OPEC-a i saveznici tog kartela dogovorili su smanjenje proizvodnje.

Tako te zemlje nastoje da zadrže povećane cijene nafte, s obzirom na to da potražnja slabi zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Kako se očekuje da će zbog visoke inflacije kamate u Sjedinjenim Američkim Državama i eurozoni ostati povišene duže nego što se prije procjenjivalo, očekuje se daljnje usporavanje rasta tih ekonomija, a time i potražnje za “crnim zlatom”.

S druge strane, trgovci se nadaju ubrzanju rasta kineske ekonomije, najvećeg svjetskog uvoznika nafte. To je i jedan od najvažnijih razloga prošlosedmičnog rasta cijena.

Naime, očekuje se da će potražnja za gorivom u Kini ojačati tokom sedmodnevnih praznika koji su počeli u petak.

Nakon snažnog rasta u trećem tromjesečju, ekonomisti prognoziraju da će cijena barela na londonskom tržištu u četvrtom kvartalu u prosjeku iznositi 89,85 USD.

Najviše će na cijene do kraja godine utjecati smanjenje snabdijevanja iz Saudijske Arabije i Rusije, ali rast cijena prema nivou od 100 USD po barelu mogli bi zakočiti nepovoljni gospodarski trendovi, smatraju analitičari.

Nakon prošlosedmičnog rasta, na londonskom tržištu je cijena barela u plusu u odnosu na početak godine oko 11, a na američkom oko 13 odsto.

