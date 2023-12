Cijene nafte stabilno blizu najnižg nivoa u šest mjeseci

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u srijedu na međunarodnim tržištima blizu najnižeg nivoa u posljednjih šest mjeseci, nakon što su dan ranije pale više od tri posto usljed zabrinutosti oko slabe potražnje.

Cijena barela na londonskom tržištu ostala je gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje, na 73,3 USD. I na američkom tržištu barelom se trgovalo po gotovo istoj cijeni kao i dan ranije, po 68,71 USD, prenosi SEEbiz.

“Zabrinutost za globalnu ekonomiju u sljedećoj godini, slabo izvršavanje dogovorenih rezova proizvodnje Organizacije zemalja-izvoznica nafte i njenih saveznika i veća proizvodnja u drugim zemljama, uključujući i rekordne američke, snažno pritišće cijene nafte pri kraju godine”, rekao je Craig Erlam iz OANDA-e.

Investitori pomno prate i da li kamatne stope treći put zaredom ostati nepromijenjene.

Tržišta su uračunala “agresivna smanjenja stopa” u narednoj godini, rekao je Yeap Jun Rong iz IG-ja i dodao da bi svako razočarenje na tom planu moglo ojačati američki dolar i opteretiti rizično okruženje te gurnuti cijene nafte naniže.

U srijedu je na konferenciji COP28 oko 200 zemalja postiglo istorijski dogovor o početku smanjivanja globalne potrošnje fosilnih goriva, što bi trebalo da bude signal investitorima koji ulažu u naftu i druga fosilna goriva.

Ministar energetike Saudijske Arabije rekao je da se s predsjedništvom COP28 slaže oko konačnog dogovora, dodajući da to neće uticati na njihov izvoz nafte.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak pojefintio 84 centa, na 77,06 USD.

